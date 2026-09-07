Peste 60.000 de elevi și preșcolari din județul Sibiu revin luni, 7 septembrie, în băncile școlii, odată cu deschiderea oficială a anului școlar 2026-2027. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu anunță patru priorități pentru noul an: siguranța și infrastructura școlară, digitalizarea, profesionalizarea managementului unităților de învățământ și incluziunea, iar vremea îi va ține partea festivității de deschidere — se anunță senin, cu 25-27 de grade.

Mesajul inspectorului școlar general

„Noul an școlar marchează continuarea măsurilor de modernizare și consolidarea colaborării dintre școli, familii, autorități și partenerii comunității”, transmite inspectorul școlar general Marius-Emilian Novac, într-un mesaj adresat elevilor, părinților și cadrelor didactice sibiene. Potrivit ISJ Sibiu, una dintre principalele preocupări ale acestui an este asigurarea unui mediu sigur pentru copii și profesori, alături de implementarea programelor naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Anul școlar, în cifre: 36 de săptămâni, cinci module

Cursurile anului școlar 2026-2027 se desfășoară pe 36 de săptămâni, structurate pe cinci module, conform ordinului Ministerului Educației. Primul modul ține până pe 23 octombrie, urmat de vacanța de toamnă (24 octombrie – 1 noiembrie). Pentru elevii sibieni, vacanța de schi a fost stabilită de ISJ Sibiu în perioada 22-28 februarie 2027, iar cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, cu date diferite pentru clasele terminale care susțin examene naționale.

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Șantiere în peste 140 de școli, o unitate rămâne cu WC-ul în curte

Prioritatea „infrastructură” nu e doar declarativă: Sibiul a alocat peste 273 de milioane de lei pentru lucrări în școli și grădinițe, iar primarul Astrid Fodor a precizat că unele șantiere vor continua și după deschiderea oficială a cursurilor. La nivelul județului, peste 140 de unități de învățământ au avut lucrări de vară, de la reparații curente la modernizări majore — dar cel puțin o școală rămâne, la începutul anului, tot cu toaleta în curte. Elevii de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” rămân și în acest an în containere și la stadion, clădirea principală fiind încă în renovare.

Manualele de clasa a IX-a, doar în format digital la început

La nivel național, prima generație de liceeni care învață după noile programe de clasa a IX-a nu va avea, cel puțin în primele săptămâni, manuale tipărite: potrivit Ministerului Educației, variantele digitale ar putea fi disponibile chiar de luni, iar cele pe hârtie ar urma să ajungă la elevi în octombrie, sau chiar mai târziu, dacă apar contestații la licitații.

Foto: arhivă — prima zi de școală la Sibiu.