Prima zi de școală la Avrig vine și cu șantiere: ce se întâmplă la Școala Gimnazială

Pe scurt:
Primarul din Avrig a fost prezent la festivitățile de deschidere și a explicat de ce unii elevi vor învăța anul acesta în condiții diferite față de ceilalți ani.
Noul an școlar a început luni, 7 septembrie 2026, și în unitățile de învățământ din UAT Avrig, potrivit unei postări a Primăriei Orașului Avrig pe Facebook.
Instituția le-a urat elevilor din Avrig și localitățile aparținătoare „un an cu rezultate frumoase și cât mai multe motive să vină cu drag la școală”, transmițând mult succes atât celor care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, cât și celor care încep un nou capitol.
Primăria a mulțumit totodată părinților și cadrelor didactice „pentru răbdare, sprijin și implicare”, subliniind că educația se construiește împreună, zi de zi.
Reabilitarea Școlii Gimnaziale Avrig aduce schimbări temporare pentru elevi
Pentru unii dintre elevii din Avrig, începutul de școală vine anul acesta și cu unele schimbări, cauzate de lucrările de reabilitare a Școlii Gimnaziale Avrig, care presupun temporar un anumit disconfort.
Adrian David, primarul orașului Avrig, prezent la festivitățile de deschidere a anului școlar, a vorbit despre aceste schimbări: „Știu că aceste schimbări nu sunt ușoare pentru copii, părinți sau profesori. De aceea, le mulțumesc tuturor pentru înțelegere și răbdare. Facem aceste eforturi pentru ca, la finalul lucrărilor, copiii noștri să învețe într-un spațiu modern, sigur și potrivit pentru educația pe care o merită.”
Edilul a adăugat: „Vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest demers și vă dorim tuturor un an școlar bun, cu încredere, curaj și multe reușite!”.
Deschiderea anului școlar la Avrig a avut loc în aceeași zi în care peste 60.000 de elevi sibieni au început noul an școlar în întregul județ.
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