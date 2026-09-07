Pe scurt:
Boboci emoționați, seniori la ultimul an și absolvenți reveniți „acasă” — cum a arătat startul de an școlar la unul dintre liceele din Sibiu.
Curtea Liceului Tehnologic „Independența” din Sibiu, situat pe strada Gladiolelor nr. 2, s-a umplut luni, 7 septembrie 2026, de elevi, profesori și părinți cu ocazia festivității de deschidere a anului școlar 2026-2027, potrivit unei postări publicate de instituție pe Facebook.
Evenimentul, desfășurat sub motto-ul „Îndrăznește să visezi! Învață să reușești”, a cuprins rugăciunea de deschidere, prezentarea regulamentului școlar și mesajele cadrelor didactice către elevi.
Discursul directoarei, prof. Mirela-Elena Hanea, a avut mesaje diferite pentru fiecare categorie de elevi prezenți: a liniștit emoțiile bobocilor aflați la început de drum, a alimentat motivația elevilor din clasele a X-a și a XI-a și a transmis un mesaj mai profund seniorilor din clasele a XII-a și a XIII-a, aflați aproape de finalul liceului.
Absolvenții s-au întors în curtea liceului la început de an
La festivitate au participat și absolvenți ai liceului, reveniți în curtea instituției cu ocazia noului an școlar. Prezența lor a fost descrisă de organizatori drept dovada că „de la Independența nu se pleacă niciodată, cu adevărat”, evenimentul fiind marcat de strângeri de mână și de regăsirea foștilor colegi și profesori.
Postarea instituției s-a încheiat cu mesajul „Ești la Independența! Fii independent!”, semnat de prof. Ramona Petrișor.
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