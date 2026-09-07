Într-un domeniu în care fiecare pacient are nevoi diferite, Reflexovital Clinic Sibiu își propune să ofere servicii de recuperare medicală într-un cadru modern, cu accent pe evaluarea corectă, tratamentul personalizat și recâștigarea mobilității. Echipa clinicii reunește specialiști din domeniul medical și al recuperării, iar terapiile sunt adaptate în funcție de diagnosticul și obiectivele fiecărui pacient.

La Reflexovital Clinic Sibiu, pacienții care se confruntă cu afecțiuni ale aparatului locomotor pot beneficia de evaluare și programe de recuperare medicală adaptate nevoilor individuale. Clinica este situată pe strada Oituz nr. 25A din Sibiu și oferă servicii precum fizioterapie și kinetoterapie, alături de terapii moderne de recuperare.

Într-o discuție despre artroză și importanța intervenției cât mai timpurii, Dr. Iacob Rareș Florin, medic specialist în reabilitare medicală, explică de ce primele semne ale artrozei nu trebuie ignorate. Specializarea sa în Reabilitare Medicală este confirmată și în evidențele Colegiului Medicilor Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Primele semne ale artrozei pe care nu trebuie să le ignori. Explicațiile unui medic specialist de la Reflexovital Clinic Sibiu — VIDEO

Artroza, o boală care poate evolua ani întregi fără simptome

„Artroza este o boală degenerativă cu caracter progresiv și invalidant”, explică Dr. Iacob Rareș Florin.

Cu alte cuvinte, odată declanșat procesul degenerativ, acesta poate continua să evolueze, iar în lipsa unei evaluări și a unei abordări terapeutice adecvate poate ajunge să afecteze considerabil funcționalitatea articulației.

Artroza poate apărea la aproape toate articulațiile organismului, însă printre cele mai frecvente forme se numără coxartroza, atunci când este afectat șoldul, și gonartroza, atunci când problema este localizată la nivelul genunchiului.

Potrivit medicului, apariția și evoluția bolii pot fi influențate de mai mulți factori, printre care vârsta, sexul, factorii ereditari și suprasolicitarea articulațiilor, inclusiv prin activități profesionale.

Un aspect important este însă faptul că artroza poate începe să se dezvolte cu mult timp înainte ca pacientul să simtă primele simptome.

„Procesul de artroză poate să fie, într-o primă etapă, tăcut. Din momentul declanșării până în momentul apariției primelor simptome de tip dureros pot trece un anumit număr de ani. Este individualizat de la pacient la pacient”, spune Dr. Iacob Rareș Florin.

Înțepenirea de dimineață poate fi un semnal de alarmă

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de medic este legat de momentul în care pacientul ar trebui să ceară ajutor.

Durerea, redoarea matinală și dificultatea de a face primii pași după trezire nu ar trebui ignorate.

„La primul semn de impotență funcțională, adică de redoare matinală, înțepenirea articulațiilor la primii pași matinali sau la primele semne de durere, trebuie să ne adresăm medicului specialist”, recomandă medicul.

De ce este importantă această reacție rapidă? Pentru că, în momentul în care apar simptomele, procesul de artroză poate fi deja prezent de o perioadă semnificativă.

Primul pas poate fi o discuție cu medicul de familie, care va decide, în funcție de simptome, investigațiile necesare și eventualul consult de specialitate.

Reumatolog, ortoped și medic de reabilitare – o echipă importantă pentru pacient

Artroza nu trebuie privită izolat. În funcție de particularitățile fiecărui caz, abordarea poate necesita colaborarea mai multor specialiști.

„În abordarea terapeutică a artrozei trebuie făcută o echipă multidisciplinară, în care specialistul reumatolog are un rol, specialistul ortoped are un rol și, bineînțeles, specialistul de reabilitare medicală”, explică Dr. Iacob Rareș Florin.

În multe situații, modificările specifice artrozei pot fi evidențiate printr-o radiografie. Atunci când simptomele au caracter inflamator, evaluarea reumatologică poate fi deosebit de importantă.

Ulterior, planul terapeutic este stabilit în funcție de diagnostic, stadiul bolii și particularitățile pacientului.

Recuperarea medicală poate face parte din tratamentul artrozei

În funcție de indicația medicală, tratamentul poate include fizioterapie și kinetoterapie, cu proceduri și exerciții adaptate fiecărui pacient.

La Reflexovital Clinic Sibiu sunt disponibile mai multe servicii de recuperare medicală, inclusiv fizioterapie, kinetoterapie, terapia TECAR, laser, ultrasunete, electroterapie, drenaj limfatic și alte proceduri, în funcție de indicația specialistului.

Important este ca tratamentul să nu fie ales întâmplător sau după recomandări găsite pe internet.

Dr. Iacob Rareș Florin atrage atenția inclusiv asupra utilizării suplimentelor alimentare: acestea pot avea un rol adjuvant în anumite situații, însă trebuie alese responsabil și discutate cu un specialist.

Cu cât artroza este identificată mai devreme, cu atât opțiunile pot fi mai bune

Artroza este împărțită în patru grade de severitate, iar stadiul în care pacientul ajunge la medic este foarte important.

„Dacă vii în gradele 1 și 2, șansele de reușită sunt mari”, explică medicul.

În stadiile avansate, situația poate fi însă mult mai dificilă. Atunci când cartilajul este sever compromis sau chiar absent, recuperarea medicală nu poate „reconstrui” un cartilaj dispărut. În anumite cazuri avansate, soluția poate ajunge să fie una chirurgicală, precum artroplastia de șold sau de genunchi, recomandată de medicul ortoped atunci când este indicată.

Tocmai de aceea, nu este recomandat ca pacientul să aștepte până când durerea devine severă sau mobilitatea este puternic afectată.

Reflexovital Clinic Sibiu – recuperare medicală cu o abordare personalizată

Reflexovital Clinic Sibiu pune accent pe o abordare integrată a recuperării, cu servicii de fizioterapie, kinetoterapie, nutriție și terapii moderne, adaptate obiectivelor și nevoilor pacientului. Clinica își propune ca recuperarea să fie privită ca un proces personalizat, nu ca aplicarea automată a unui protocol identic pentru toți pacienții.

Reflexovital Clinic se află în Sibiu, pe strada Oituz nr. 25A. Pentru informații și programări, clinica poate fi contactată la 0773 847 271.

Mesajul medicului specialist este unul cât se poate de clar: nu trebuie să ne obișnuim cu durerea și nici să considerăm că limitarea mobilității este o consecință inevitabilă a înaintării în vârstă.

„Revin din nou la caracterul invalidant al bolii. Sunt dureri atroce. Sunt dureri care scad calitatea vieții și nu aș dori nimănui așa ceva”, spune Dr. Iacob Rareș Florin.

De aceea, atunci când apar primele semne – durere, rigiditate, înțepenire sau dificultăți de mișcare – primul pas este evaluarea medicală.

„La primele semne de patologie articulară, prezentați-vă la medic, pentru că este foarte important”, este recomandarea cu care Dr. Iacob Rareș Florin încheie mesajul adresat pacienților.