Pe scurt: Cât câștigă, de fapt, cei care lucrează în școli și grădinițe? Un comparator de salarii arată diferențele exacte dintre profesori, învățători, educatoare și bibliotecari, dar și de ce sistemul privat schimbă complet regulile jocului.

Un profesor și un învățător câștigă în medie 5.000 de lei net pe lună, o educatoare și un bibliotecar primesc 4.300 de lei, iar un formator are o leafă de 5.500 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs, potrivit Libertatea.

„Educația rămâne unul dintre cele mai stabile domenii de pe piața muncii din România, însă discuția despre salarii este mai complexă decât în multe alte sectoare. Veniturile diferă semnificativ în funcție de nivelul de învățământ, vechime, grad didactic și tipul instituției, iar diferențele dintre sistemul public și cel privat pot fi importante. În sistemul de stat, salariul este stabilit în principal în funcție de grilele de salarizare, vechime și responsabilitățile asumate”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing din cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Indemnizația de dirigenție și gradația de merit completează venitul de bază

Pentru mulți profesori, venitul lunar este completat de indemnizația de dirigenție, gradația de merit sau alte drepturi prevăzute de legislație. Reprezentanta eJobs atrage însă atenția că problemele de recrutare persistă: „Realitatea pieței arată însă că educația se confruntă în continuare cu probleme de recrutare, mai ales pentru anumite specializări și în anumite zone ale țării.

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Măsurile aplicate în anul școlar 2025-2026 au redus numărul normelor ocupate de personal fără pregătire corespunzătoare, dar nevoia de cadre didactice calificate rămâne o problemă importantă pentru sistem”, mai arată Dumitra. Grilele de salarizare din viitoarea grilă de salarizare a profesorilor din 2027 ar urma să schimbe parțial aceste diferențe.

În mediul privat, salariile nu mai depind de grilele bugetare

„În învățământul privat, salariile funcționează după o logică diferită. Instituțiile pot oferi pachete mai competitive pentru profesorii cu experiență, pentru cei care predau discipline căutate sau care au competențe suplimentare, precum predarea în limbi străine”, susține Dumitra. Potrivit acesteia, există și oportunități suplimentare de venit în zona meditațiilor, a cursurilor private și a educației online, unde veniturile nu sunt limitate de o grilă salarială și pot crește odată cu reputația și numărul de cursanți. „Chiar dacă veniturile în educație continuă să fie sub media altor domenii, cariera didactică atrage prin stabilitate, impact social și posibilitatea de a construi pe termen lung”, conchide reprezentanta eJobs.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.400 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.600 de poziții. Comparatorul de salarii Salario funcționează pe baza informațiilor oferite de utilizatorii săi, iar până acum peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile în platformă.