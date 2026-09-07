În piața serviciilor DDD, toți spun că „rezolvă problema”.

Dar adevărul se vede abia după câteva zile, când dăunătorii reapar, iar clientul plătește din nou.

La ATUM, lucrurile funcționează diferit: nu promitem rezultate rapide, ci rezultate sigure.

Fiecare intervenție e gândită până la capăt, verificată și documentată.

Iar costul final reflectă exact acest lucru — corectitudine și stabilitate, nu surprize sau reparații ascunse.

Probleme complexe, soluții clare

De-a lungul anilor, echipa ATUM a fost chemată de nenumărate ori acolo unde alte firme nu au reușit.

Infestări avansate, spații industriale neglijate, zone cu risc biologic ridicat — toate au fost readuse sub control printr-un proces clar:

analiză atentă a cauzei, nu doar a efectului; plan personalizat, adaptat spațiului și activității; monitorizare ulterioară, până la eliminarea completă a riscului.

„Nu există problemă fără soluție, ci doar soluții grăbite care nu țin,” subliniază Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

De ce costul corect e cel mai rentabil

Într-un domeniu unde tentația „prețului mic” e mare, ATUM a ales alt drum: calitate constantă, nu compromisuri.

O intervenție făcută profesionist, cu produse certificate și personal instruit, costă mai puțin pe termen lung decât trei tratamente făcute prost.

✔️ Nu se plătește de două ori pentru aceeași problemă.

✔️ Nu apar costuri suplimentare pentru remedieri.

✔️ Nu există disconfort sau opriri de activitate.

Investiția reală este în siguranță și continuitate, nu în repetiții inutile.

Control, nu noroc

Rezultatele ATUM nu se bazează pe „produse minune”, ci pe metodă, disciplină și verificare constantă.

Fiecare client primește dovezi clare ale eficienței: rapoarte, monitorizări și urmărire post-intervenție.

De aceea, majoritatea partenerilor care au apelat o dată la ATUM au rămas clienți pe termen lung.

Pentru că o problemă rezolvată corect e o problemă care nu mai revine.

ATUM nu vinde tratamente. ATUM oferă rezolvări reale și siguranță durabilă.

Fie că vorbim de companii, instituții sau spații private, fiecare client primește același lucru:

un plan clar, un cost corect și o echipă care nu pleacă până nu e sigură că problema a dispărut.

Într-o piață plină de promisiuni, ATUM livrează certitudini.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Eficiență reală și rezultate garantate pentru companiile din județul Sibiu

ATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Alba, Teleorman, Dâmbovița, București, Iași, Bacău și Deva. Seriozitate, acoperire extinsă și rezultate verificate. Detalii pe www.atum.com.ro.https://www.atum.com.ro/ .