Sistemul inteligent de trafic din Sibiu, prin intermediul căruia se dorește reducerea aglomerației în intersecții și prioritizarea transportului public în comun, a fost pus în funcțiune. Semafoarele își adaptează timpii în funcție de momentul zilei.

Proiectul dezvoltat de Primăria Municipiului Sibiu a vizat implementarea unui sistem adaptiv de management al traficului (Intelligent Traffic System – ITS). Această inițiativă a presupus o modernizare profundă și o extindere a rețelei de semaforizare existente, acoperind atât intersecțiile cheie, cât și trecerile de pietoni strategice de pe principala axă de circulație est-vest a orașului.

Sistemul inteligent de trafic, pus în funcțiune

Municipalitatea a transmis, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că în acest moment Sistemul de Management al Traficului este configurat și în funcțiune. Intersecțiile care fac obiectul acestui proiect sunt monitorizate centralizat, din Centrul de Comandă și Control, iar datele de trafic au început să fie colectate continuu.

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„Sistemul are astfel posibilitatea de a fi operat în regim complet adaptiv și permite ajustarea în timp real a timpilor culorii verde la semafor, iar această opțiune se introduce treptat, pe tronsoane și în anumite intervale orare. De exemplu, semafoarele de pe b-dul V. Milea și cele de pe șoseaua Alba Iulia (între giratoriul de pe Morilor și ieșirea din oraș), care existau și înainte de implementarea acestui sistem, funcționează acum în regim centralizat, fiind creată o undă verde. Timpii de semaforizare sunt adaptați în funcție de momentul zilei – dimineața, timpul alocat culorii verde în sensul spre oraș este mai mare, iar seara se inversează, în scopul fluidizării circulației pe sensul mai aglomerat”, explică Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Urmează și alte zone

Următoarea etapă va fi punerea în funcțiune a semafoarelor din sensurile giratorii de pe axa DN1 – b-dul Vasile Milea – str. Andrei Șaguna – str. Banatului – șoseaua Alba Iulia.

În prezent sunt monitorizate datele de trafic din aceste intersecții și se actualizează simulările de trafic, în funcție de volumurile înregistrate. Ulterior realizării acestor adaptări, semafoarele din aceste intersecții vor fi puse în funcțiune, cu acordul și în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, la o dată pe care Primăria o va anunța public.

