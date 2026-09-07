Pe scurt: S-a urcat la volan deși nu mai avea voie să conducă. Polițiștii sibieni l-au prins chiar pe unul dintre bulevardele centrale ale orașului.

Un bărbat de 43 de ani, din județul Argeș, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri sibieni, care au constatat că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat la momentul controlului, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu. Polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat, iar în urma verificărilor de rutină au descoperit că acesta nu mai avea dreptul legal de a se afla la volan.

În urma constatărilor, Secția nr. 1 Poliție Urbană Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

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Cazul din Sibiu se adaugă unei serii de situații similare depistate recent de polițiștii din județ. Cu doar câteva zile în urmă, un alt șofer s-a urcat la volan cu permisul suspendat și a fost oprit de polițiști la Tălmaciu.