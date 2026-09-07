O manevră periculoasă, făcută în grabă, a avut loc miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 12:00, pe Șoseaua Alba Iulia, la numărul 6, în Sibiu. Un șofer a forțat ieșirea din sensul giratoriu, a tăiat calea mașinii din fața sa și a accelerat, ajungând să treacă razant pe lângă un pieton.

Potrivit imaginilor, conducătorul auto nu ar fi avut răbdare să aștepte pentru a efectua manevra în siguranță. Acesta a accelerat și a schimbat rapid traiectoria, tăindu-i calea autoturismului care circula în fața sa.

În urma manevrei, mașina a trecut foarte aproape de un pieton, creând o situație periculoasă în trafic.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Șofer grăbit pe Șoseaua Alba Iulia: taie calea unei mașini și trece razant pe lângă un pieton — VIDEO

Un șir de situații periculoase în traficul din Sibiu

Incidentul de pe Șoseaua Alba Iulia nu este un caz singular în traficul din Sibiu. În ultimele luni, cititorii Ora de Sibiu au transmis mai multe situații în care șoferii au fost surprinși făcând manevre riscante, uneori în zone în care se aflau și pietoni.

Cel mai recent exemplu înaintea celui de pe Alba Iulia a fost semnalat chiar pe 2 septembrie, la sensul giratoriu de la intersecția Dedeman – Bulevardul Doamna Stanca. Un șofer a povestit că se afla deja în sens și intenționa să îl părăsească, moment în care un alt conducător auto i-ar fi tăiat calea. Potrivit relatării, acesta a continuat deplasarea și chiar a accelerat, deși traiectoriile celor două mașini ajunseseră în conflict și exista riscul unei coliziuni.

Află mai multe detalii- Incident tensionat în trafic la Sibiu: „Mi-a tăiat calea în giratoriu, apoi m-a blocat” / video

În martie, alte două situații au atras atenția asupra modului în care unii conducători auto aleg să facă manevre în trafic. Pe 17 martie, o mașină a fost surprinsă întorcând pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Mihai Viteazu, chiar în momentul în care un bătrân traversa strada. Martora care a filmat momentul a spus despre cele două femei din mașină: „N-au avut nicio reacție. Pur și simplu au întors capul, s-au uitat și și-au văzut de drum mai departe.”

Cu câteva zile înainte, pe 11 martie, în Cartierul Arhitecților, un alt sibian reclama o manevră făcută într-un sens giratoriu. Acesta susținea că un șofer a intrat pe banda a doua și i-a tăiat calea pentru a ajunge mai repede către un centru comercial. Bărbatul a descris situația drept o „lipsă totală de acordare de prioritate la pieton” și a spus că avea și un copil mic în mașină.

Detalii aici- Tupeu maxim la volan, în Cartierul Arhitecților. Era să spulbere un pieton și a aruncat gunoaie pe geam: ,,Mi-a tăiat calea intenționat”/ video

Seria acestor situații semnalate de sibieni arată că graba și lipsa de răbdare în trafic pot transforma manevre aparent banale în situații periculoase, mai ales atunci când acestea sunt făcute în apropierea pietonilor sau fără a ține cont de ceilalți șoferi.

Ce amendă riscă șoferii care nu acordă prioritate pietonilor

Potrivit Codului Rutier, neacordarea priorității pietonilor care traversează regulamentar pe trecere, pe sensul de deplasare al autoturismului, se sancționează cu amendă din clasa a II-a și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.