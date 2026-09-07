Pe scurt: Bicicletă, gogoși și ceaun la ceas de deschidere a anului școlar: sibienii sunt așteptați la un tur de 10 km care se termină cu mâncare tradițională la Târgul de Țară.

Asociația Urban Bike Revolution (UBR) organizează sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 15:00, cu start din Piața Mare, ediția din acest an a Turului Școlilor pe Bicicletă, un eveniment comunitar dedicat deschiderii noului an școlar și promovării unui stil de viață activ în rândul elevilor, părinților și profesorilor.

Inițiat în 2023, evenimentul își propune să devină un reper anual pentru comunitatea sibiană. Potrivit organizatorilor, deși infrastructura și legislația nu sunt încă adaptate mersului pe bicicletă în oraș, obiectivele stabilite de UBR de la înființare îi determină să continue activitatea desfășurată de peste șase ani la nivel local.

Traseul din 2026 are exact 10 kilometri, se parcurge într-un ritm lejer, cu puncte repetate de regrupare, și leagă o parte din cele 32 de școli publice din Sibiu. Organizatorii precizează că traseul este accesibil inclusiv participanților aflați la prima experiență de acest fel.

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Parteneriat cu Muzeul ASTRA pentru finalul cursei

Noutatea ediției din acest an este colaborarea cu Muzeul ASTRA, care deschide participanților porțile muzeului, în zona Târgului de Țară, pentru o experiență ce combină mișcarea, comunitatea și gastronomia locală. La start, în Piața Mare, participanții sunt așteptați cu gogoși, iar la finiș, la Târgul de Țară, cu bucate tradiționale de sezon: ceaun, salată de vinete, zacuscă și ghiveci de legume, cu sau fără carne.

Pentru evitarea risipei, organizatorii cer rezervarea gogoașei și a ceaunului în avans, pe site-ul urbanbikerev.org.

„Ne bucurăm de această oportunitate de a ajunge în Muzeul ASTRA, oportunitate pe care o vânam de ceva timp. Avem ambiții și mai mari legate de mobilitatea școlară activă în noul an școlar, de aceea ne-am gândit că avem nevoie de energie, iar la Sibiu cultura gastronomică ne ajută să prindem putere și să ne ducem ambițiile mai departe”, a declarat Andrei Rusu, fondator al Urban Bike Revolution, potrivit unui comunicat al asociației.

„Educația, stilul de viață sănătos și respectul pentru mediul înconjurător sunt repere care ne ghidează întreaga activitate și suntem mereu deschiși să susținem proiecte cu un real impact în comunitate. La ediția din acest an a evenimentului Turul Școlilor pe Bicicletă, Muzeul ASTRA devine un punct central de întâlnire pentru participanți, unde efortul lor va fi răsplătit la Târgul de Țară cu bunătăți din grădinile noastre și rețete de sezon. Încurajăm mișcarea, infrastructura verde și tinerii care încep un nou an școlar cu energie și voie bună”, a declarat Ciprian Ștefan, director general al Muzeului ASTRA.

Evenimentul se desfășoară pe un traseu de 10 kilometri, cu final la Târgul de Țară, în incinta Muzeului ASTRA, unde participanții vor găsi bucate tradiționale de sezon pregătite special pentru această ediție.