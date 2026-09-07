Vara se încheie în ritm de petrecere la Muzeul ASTRA din Sibiu. Vineri, 11 septembrie, pulse. organizează „pulse. at the MUSEUM”, ultima petrecere a sezonului estival, în aer liber, la Cârciuma din Bătrâni. Christian Lepah se află pentru prima dată în lineup-ul evenimentului, alături de Roberto și Flore.

După evenimentele organizate în această vară în locații speciale din Sibiu, Cluj și împrejurimi, precum Cetatea Deva sau Palatul Brukenthal din Avrig, pulse. pregătește o ultimă noapte de dans în decorul Muzeului ASTRA.

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„pulse. at the MUSEUM” are loc vineri, 11 septembrie, de la ora 22:00, în zona exterioară de la Cârciuma din Bătrâni.

Christian Lepah, pentru prima dată la pulse.

Invitatul special al serii este Christian Lepah, aflat pentru prima dată la un eveniment pulse. Lineup-ul este completat de Roberto și Flore.

Petrecerea începe la ora 22:00, iar organizatorii au anunțat mai multe categorii de bilete, în funcție de ora de acces și zona aleasă.

Pentru Phase I – acces până la ora 00:00, biletul costă 65 de lei. Participanții care aleg această variantă trebuie să ajungă până la miezul nopții. Pentru sosirea după ora 00:00 se percepe o taxă suplimentară de 50 de lei.

Biletul Phase I – Access Anytime, care permite intrarea la orice oră, costă 85 de lei.

Pentru cei care vor acces inclusiv în zona Backstage, biletul Backstage I – Access Anytime costă 130 de lei.

Biletele sunt disponibile on-line, aici: https://www.livetickets.ro/bilete/1909-pulse-at-the-museum

Pachete pentru grupuri

Sunt disponibile și pachete pentru grupuri. Varianta 4+1 Pack – Access Anytime costă 340 de lei și permite accesul la orice oră pentru cinci persoane.

Organizatorii au anunțat și un pachet cu acces până la ora 00:00, disponibil în număr limitat, la prețul de 260 de lei.

Pentru rezervări, organizatorii pun la dispoziție numărul de WhatsApp 0727 663 867. Rezervările trebuie ridicate până la ora 23:00. În cazul unei întârzieri sau al neprezentării, rezervarea este anulată.

Accesul la „pulse. at the MUSEUM” este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani. La intrare este obligatorie prezentarea actului de identitate în format fizic, fotografiile documentelor nefiind acceptate.

Organizatorii precizează că reprezentanții evenimentului și ai locației își rezervă dreptul de a refuza accesul unor persoane chiar dacă acestea și-au cumpărat anterior bilet. Biletele nu sunt rambursabile.

Nu este permis accesul cu mâncare sau băuturi din exterior și nici ținuta sport. Organizatorii transmit, de asemenea, mesajul „Do not Drink & Drive” și precizează că nu tolerează sub nicio formă consumul sau deținerea de substanțe interzise. Persoanele depistate cu astfel de substanțe vor suporta consecințele legale și nu vor mai putea participa la evenimentele pulse.

Participanții trebuie să știe și că, pe durata petrecerii, vor fi realizate fotografii și filmări de către echipa media oficială, iar participarea la eveniment presupune acceptarea acestui lucru.

„pulse. at the MUSEUM” are loc vineri, 11 septembrie, de la ora 22:00, la Cârciuma din Bătrâni, în Muzeul ASTRA din Sibiu, și marchează ultima petrecere pulse. din această vară.