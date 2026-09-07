Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu deschide noua stagiune cu premiera spectacolului „Baronul din copaci” în regia lui Alexandru Dabija, programată sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:00.

Spectacolul va avea avanpremiera în aceeași zi, de la ora 11:00, iar publicul se va putea bucura de încă o reprezentație duminică, 13 septembrie, de la ora 11:00.

„În septembrie ne întoarcem la teatru și la școală. Copiii pornesc spre clase cu ghiozdane poate prea mari pentru ei, iar noi adulții ne întoarcem la birouri uneori cu propriile noastre bagaje mai puțin vizibile. La teatru avem, însă, privilegiul de a ne întoarce puțin și la copilul care am fost. Cel care încă nu știa toate răspunsurile, dar avea o mie de întrebări. Cel care putea crede într-o pădure, într-o păpușă care prinde viață sau într-un om care hotărăște să urce într-un copac și să privească lumea de acolo. De aceea, pentru noi, începutul unei stagiuni și începutul unui an școlar vorbesc despre aceleași lucruri: despre educație ca întâlnire cu lumea, nu doar de acumulare de răspunsuri. Despre curiozitate, imaginație și curajul de a privi lucrurile și altfel. Suntem norocoși să avem la Sibiu o echipă care face posibilă o producție atât de specială ca cea din acest weekend!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

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Un copil se urcă într-un copac și hotărăște să nu mai coboare niciodată. Din acest gest de revoltă începe extraordinara aventură a lui Cosimo, eroul imaginat de scriitorul italian Italo Calvino, care descoperă că lumea se vede cu totul altfel atunci când ai curajul să schimbi perspectiva.

În „Baronul din copaci”, noul spectacol al Teatrului „Gong” din Sibiu, povestea clasică prinde viață într-o adaptare liberă, cu mult umor, care vorbește publicului de astăzi. Printre copaci și personaje surprinzătoare, Cosimo își caută propriul drum, învață să fie liber fără să rămână indiferent la cei din jur și ne provoacă să ne întrebăm cât din ceea ce numim „normal” merită, de fapt, pus sub semnul întrebării.

Un spectacol pentru copii și adulți despre curajul de a gândi singur, despre relația noastră cu natura și despre libertatea de a deveni cine ești, o aventură care îi invită pe cei mici și pe cei mari să privească lumea măcar pentru o oră, de la înălțime.

De la salvarea unor melci până la confruntarea cu ideea de cucerire și de putere, refuzul lui Cosimo de a mânca melcii gătiți la masă se extinde într-o reflecție despre libertate, despre imaginație, despre grijă și despre posibilitatea de a schimba lumea, începând mai întâi cu perspectiva din care o privim.

Copiii au încă libertatea de a-și imagina că lucrurile pot fi altfel, de a pune sub semnul întrebării ceea ce adulții au ajuns să considere firesc. Spectacolul de la Sibiu are o durată de aproximativ o oră și este recomandat copiilor cu vârsta peste 8 ani.

BARONUL DIN COPACI – dramatizare și adaptare de Mihaela Michailov după Italo Calvino

regizor artistic: Alexandru Dabija

coordonare artistică: Nicoleta Lefter

scenograf: Gabi Albu

păpuși: Remus Gabor

muzică: Ștefan Baghiu

asistent regie: Ioana Dajbog

asistent scenografie: Cosmina Croitoru

în distribuție: Gabriel Muncuș, Jenö Major, Barbara Crișan, Eliza Păuna, Paul Bondane, Eleonora Coșuleț, Claudia Stühler, Mircea Corcoveanu, Claudiu Fălămaș.

durata: 60 min.

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 8 ani

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00.

Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.