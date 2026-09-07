Pe scurt: De la 34 de grade la doar 12 grade la munte în câteva zile: ANM anunță cea mai mare schimbare de vreme a acestui început de toamnă.

Vremea se va încălzi în primele zile ale acestei săptămâni, cu temperaturi care vor ajunge din nou până la pragul caniculei în unele regiuni ale țării.

Ulterior, valorile vor scădea semnificativ, iar ploile se vor extinde în mare parte din țară, potrivit prognozei Mediafax, care citează datele Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 7-20 septembrie.

Începând de joi, 10 septembrie, vremea se va răci semnificativ în vestul țării, iar în zilele următoare scăderea temperaturilor se va resimți treptat și în celelalte regiuni. În paralel, aversele vor cuprinde tot mai multe zone ale țării.

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Canicula revine în vestul și sud-vestul țării, dar nu pentru mult timp

În Banat, maximele vor urca la 33-34 de grade, iar pe 9 și 10 septembrie vremea va fi pe alocuri caniculară. Din 11 septembrie, valorile diurne vor coborî spre 24-26 de grade, iar ploile se vor extinde, urmate de precipitații slabe.

Vreme călduroasă este anunțată și în Oltenia, unde maximele vor ajunge la 30-32 de grade în perioada 8-12 septembrie, urmată de o răcire până la 25-26 de grade. Aversele sunt așteptate în special între 12 și 14 septembrie.

În Crișana, maximele medii vor fi de 30-33 de grade, cu condiții izolate de caniculă la câmpie pe 9 septembrie. Între 11 și 15 septembrie, temperaturile vor coborî semnificativ, până la medii de 23-25 de grade, iar aversele vor fi mai extinse pe 11 și 12 septembrie.

În Transilvania și Maramureș, maximele vor ajunge în jurul a 30 de grade pe 9 și 10 septembrie, în special în zonele de vest și nord-vest, după care vor scădea la 22-24 de grade. Aversele vor cuprinde arii mai extinse pe 12 și 13 septembrie în Transilvania, respectiv pe 11 și 12 septembrie în Maramureș.

Pentru Moldova, ANM estimează temperaturi de aproximativ 28 de grade pe 9 și 10 septembrie, urmate de o scădere până la 22-23 de grade în 12-13 septembrie. În a doua săptămână, maximele se vor menține între 24 și 26 de grade, cu averse mai extinse pe 12 și 13 septembrie.

În Muntenia, maximele vor atinge circa 31 de grade în perioada 9-11 septembrie. Între 12 și 16 septembrie, valorile vor coborî spre 25-26 de grade, iar în intervalul 12-14 septembrie sunt prognozate averse locale, izolat moderate cantitativ.

Răcire accentuată la munte, cu maxime de doar 12-14 grade

În Dobrogea, temperaturile vor avea variații mici în următoarele două săptămâni. Pe litoral, maximele vor fi de 25-26 de grade, iar în partea continentală a regiunii vor ajunge la 27-28 de grade. Probabilitatea de averse locale va fi mai ridicată pe 13 și 14 septembrie.

La munte, temperaturile maxime vor urca până în jurul valorii de 20 de grade pe 9 și 10 septembrie, după care răcirea va fi accentuată. Între 12 și 16 septembrie sunt estimate maxime medii de numai 12-14 grade, iar aversele vor fi mai extinse pe 12 și 13 septembrie, cu ploi slabe posibile până spre finalul intervalului.

Litoralul rămâne astfel o opțiune pentru o escapadă de sfârșit de vară, în timp ce la munte cei care pleacă în această perioadă trebuie să se pregătească pentru o răcire accentuată și episoade de ploaie.