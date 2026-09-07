Pe scurt: Piloți, copiloți și însoțitori de bord ai Wizz Air din România se numără printre cei vizați de o rundă de concedieri colective anunțată pentru toamna lui 2026. Cine sunt criteriile care decid cine rămâne și cine pleacă.

Wizz Air pregătește o rundă de concedieri colective în România, urmând să afecteze 172 de salariați din cei 1.892 pe care compania îi are în țară, potrivit Economica.net, care citează surse APIX.ro. Reducerile de personal vor avea loc în perioada octombrie – noiembrie 2026.

Angajații vizați provin din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași. Pe lista celor care ar urma să fie disponibilizați se numără peste 150 de piloți și copiloți, alături de peste 120 de însoțitori de bord, toate persoanele afectate ocupând funcții de execuție.

În medie, câte 43 de angajați de la fiecare bază operațională figurează pe lista de disponibilizări. Cea mai afectată bază este Craiova, cu 47 de posturi vizate, urmată de București cu 46, Iași cu 44 și Cluj cu 36 de angajați.

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Criteriile după care se stabilește ordinea la concediere

Potrivit documentului obținut de APIX.ro — o notificare trimisă angajaților —, la aplicarea efectivă a reducerilor de personal vor fi folosite două criterii, „în măsura în care este necesară stabilirii ordinii de prioritate la concediere”.

Primul criteriu vizează departajarea salariaților după evaluarea realizării obiectivelor de performanță. În cadrul acestuia, intenția angajatorului este să analizeze performanța din ultima evaluare anuală, pe o perioadă de 12 luni sau mai scurtă, după caz, în conformitate cu regulile interne ale companiei.

Al doilea criteriu este vechimea în muncă în cadrul grupului de societăți Wizz Air, luându-se în calcul vechimea totală a salariatului în orice entitate din grup, nu doar în baza operațională actuală.

Wizz Air a marcat recent 20 de ani de activitate în România. Începând din 2006, compania a sporit constant investițiile în țară, considerând-o o piață strategică. În prezent, compania aeriană operează 231 de rute de la 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 26 de țări.

În ultimele două decenii, Wizz Air a înființat zece baze operaționale în România: București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și, cea mai recentă, Brașov. Compania are în prezent peste 1.900 de angajați în țară. Anunțul concedierilor colective vine la câteva zile după ce Wizz Air a redus zborurile de pe Aeroportul din Sibiu pentru sezonul de iarnă.