Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut duminică, la Kiev, prima întâlnire directă cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, la o zi după ce cei doi discutaseră la Moscova cu Vladimir Putin. Deși a calificat discuțiile drept „pozitive”, liderul de la Kiev a admis că războiul cu Rusia va continua probabil și pe timpul iernii, iar disputa teritorială — principalul obstacol din negocieri — nu poate fi rezolvată decât la nivel de șefi de stat.

Trei runde de discuții, fără un acord concret

Zelenski a avut duminică două reuniuni: prima doar cu Witkoff și Kushner, a doua alături de consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit. Președintele ucrainean a vorbit despre trei runde de negocieri „foarte substanțiale”, iar singurul rezultat concret anunțat public este stabilirea unei noi întâlniri, în același format, în săptămânile următoare, potrivit agențiilor AFP și EFE, citate de Agerpres.

Kiev a insistat din nou pe continuarea ajutorului militar și economic occidental, mai ales pentru apărarea antiaeriană și protecția infrastructurii energetice, în perspectiva unei ierni cu bombardamente asupra rețelei electrice.

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„Am învățat multe”: ce au spus Witkoff și Kushner

Steve Witkoff, care mersese cu o zi înainte la Moscova pentru discuții cu Putin, a declarat că întâlnirea cu liderul rus a generat „idei noi”, prezentate ulterior părții ucrainene. „Credem că avem ingredientele necesare” pentru o soluție diplomatică, a spus emisarul american, recunoscând totodată că situația rămâne „foarte dificilă”.

Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, a transmis că administrația americană este „foarte hotărâtă să pună capăt acestui război și vărsării de sânge” și a insistat pe reluarea unui format trilateral de negocieri — Rusia, Ucraina și Statele Unite. Potrivit publicației americane Axios, cei doi emisari și-au propus să obțină un progres major înainte de venirea iernii, lucrând la o variantă „actualizată” a propunerii americane de pace.

Donbasul, în continuare principalul punct de blocaj

În ciuda relansării contactelor directe, pozițiile Moscovei și Kievului rămân îndepărtate la capitolele esențiale, în primul rând viitorul Donbasului: Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care nu le controlează încă, o condiție pe care Kievul a respins-o constant. Zelenski a repetat că un acord teritorial nu poate fi negociat decât direct, între șefii de stat.

Vizita de duminică a fost prima deplasare oficială a lui Witkoff și Kushner la Kiev în calitate de negociatori americani, deși cei doi purtaseră deja, în lunile anterioare, mai multe runde de discuții cu ambele tabere și efectuaseră mai multe vizite la Moscova.