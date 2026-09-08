Bărbatul de 71 de ani, rănit sâmbătă la Mediaș în urma unei explozii, a scăpat cu doar câteva răni ușoare.

Explozia a izbucnit după ce bărbatul a tăiat cu un flex un butoi metalic în care se afla benzină. El a avut nevoie urgentă de îngrijri medicale, astfel că ambulanța care a venit în sprijinul său l-a transportat la Spitalul Municipal din Mediaș.

Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe torace, membre superioare și față. Din fericire, în urma evaluări făcute în CPU, s-a constatat că rănile nu sunt foarte grave, fiind vorba de escoriații superficiale.

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Potrivit directorului medical al Spitalului Municipal Mediaș, după acordarea îngrijirilor de specialitate, el a putut pleca acasă.