Un accident rutier s-a produs, marți după-amiază, pe strada Tractorului din Sibiu. Două fetițe au fost rănite.

UPDATE 2

Accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un vehicul destinat transportului în comun pe strada Lacul lui Binder, la intersecția cu strada Tractorului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Sibiu, care se deplasa pe strada Tractorului, dinspre strada Câmpului”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

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Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat.

UPDATE 1

Accidentul s-a produs între un autobuz și un autoturism. „În urma acroșării echipajele SAJ și ISU au asistat medical două minore, de 6 și 12 ani. Echipajul SAJ a acordat asistență medicala și transportat la CPU Luther o minoră de 12 ani, ea suferind un traumatism cranian”, informează SAJ Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii transmit că au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada Tractorului.

La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, întrucât două minore au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere intervin pe strada Tractorului la un accident rutier. La fața locului două minore au fost evaluate medical. Acestea sunt transportate la CPU Luther având contuzii și traumatisme ușoare”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Revenim cu detalii!