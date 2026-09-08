Pe scurt: A doua amendă GDPR în câteva luni pentru același comerciant de saltele: clienții spun „nu” la marketing, dar telefonul continuă să sune.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat din nou firma Dormeo Home SRL, care comercializează saltele, toppere și perne, în baza Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Amenda, în valoare de 10.517 lei (echivalentul a 2.000 EUR), a fost aplicată în urma unei investigații încheiate în luna august 2026, potrivit startupcafe.ro.

Verificările au pornit de la sesizarea unei persoane care a reclamat o posibilă încălcare a Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor personale.

„În cadrul investigației efectuate, a rezultat că, deși persoana vizată și-a exercitat dreptul de opoziție, operatorul nu a luat măsuri pentru respectarea efectivă a acestuia față de contactarea telefonică și prin SMS în scop de marketing direct”, se arată într-un comunicat al ANSPDCP.

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Concret, persoana vizată a continuat să primească apeluri telefonice și mesaje SMS nesolicitate din partea companiei, deși își manifestase explicit refuzul de a mai fi contactată în scopuri comerciale. Autoritatea a calificat acest comportament drept „o prelucrare ilegală a datelor personale, realizată cu încălcarea prevederilor art. 21 din RGPD privind dreptul de opoziție”.

A doua sancțiune GDPR pentru compania de saltele în câteva luni

Pe lângă amenda financiară, ANSPDCP a dispus și o măsură corectivă: firma este obligată să implementeze mecanismele necesare pentru respectarea efectivă a drepturilor persoanelor vizate, inclusiv atunci când datele lor sunt folosite în scopuri de marketing direct.

Nu este prima dată când Dormeo Home SRL este sancționată în acest an pentru practici similare. În luna iunie 2026, ANSPDCP i-a aplicat companiei o amendă de 1.000 EUR, tot pentru nerespectarea dreptului de opoziție al unui client. Și în acel caz, persoana vizată își exprimase refuzul de a mai fi contactată telefonic în scop comercial, însă firma a continuat demersurile de marketing direct, prelucrând astfel datele personale ale acesteia în mod nelegal.

Cele două sancțiuni aplicate în decurs de câteva luni pentru aceeași categorie de fapte arată o problemă recurentă în modul în care operatorul gestionează cererile de opoziție ale clienților la prelucrarea datelor în scopuri comerciale. ANSPDCP precizează că sancțiunile aplicate pot fi contestate în instanță de către operator.