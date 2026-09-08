Pe scurt: Peste zece ori limita legală: un șofer din Bradu a fost prins băut la volan pe DN1 și a ajuns direct la reținere.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au dispus, luni, 7 septembrie 2026, măsura reținerii pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în localitatea Bradu.

Măsura a fost luată în baza materialului probator administrat în cauză, după ce, sâmbătă, 5 septembrie 2026, în jurul orei 19:40, șoferul a fost oprit pentru control în timp ce conducea un autoturism pe DN1, la km 303.

Testarea alcoolscopică efectuată la fața locului a indicat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, o cantitate care depășește semnificativ pragul de la care fapta este considerată infracțiune.

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În urma rezultatului, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, procedură standard pentru confirmarea alcoolemiei prin analize de laborator.

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Cazul se adaugă unui șir de fapte similare semnalate în ultima perioadă de poliția rutieră sibiană. În luna iulie, un tânăr din Iacobeni a fost reținut după ce a fost depistat băut la volan, cu permisul de conducere suspendat și o alcoolemie de peste 1,30 mg/l.