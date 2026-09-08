Tradițiile și produsele autentice ale Mărginimii Sibiului au fost din nou în centrul atenției la Festivalul Brânzei și al Țuicii de la Rășinari, eveniment care aduce în prim-plan producătorii locali, meșteșugarii și valorile păstrate de comunitate de-a lungul generațiilor.

Manifestarea a oferit participanților ocazia de a descoperi produse tradiționale și de a se bucura de atmosfera specifică uneia dintre cele mai cunoscute zone etnografice ale județului Sibiu.

Printre participanții la eveniment s-a numărat și Beschiu Dumitru, consilier județean PSD, care a transmis un mesaj de susținere pentru producătorii locali și pentru păstrarea tradițiilor sibiene.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Acesta a subliniat importanța promovării produselor autentice și a sprijinirii oamenilor care, prin munca lor, contribuie la dezvoltarea comunităților și la păstrarea identității culturale a zonei.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Domnul Beschiu Dumitru, consilier județean PSD, a participat la Festivalul Brânzei și al Țuicii de la Rășinari, unul dintre evenimentele care promovează tradițiile și valorile autentice ale comunității sibiene.

Evenimentul a reunit producători locali, meșteșugari și membri ai comunității, oferind publicului posibilitatea de a descoperi și aprecia produse tradiționale realizate după rețete și metode păstrate de-a lungul generațiilor.

Participarea consilierului județean Beschiu Dumitru a reprezentat un prilej de a transmite un mesaj de susținere și încurajare a producătorilor locali, care contribuie prin munca lor la păstrarea tradițiilor și la dezvoltarea economiei locale.

„Este important să susținem producătorii locali și să încurajăm consumul de produse tradiționale. În spatele fiecărui produs autentic se află munca, priceperea și tradiția unor oameni care reușesc să păstreze vii obiceiurile comunității noastre. Astfel de evenimente sunt importante pentru promovarea produselor locale și pentru transmiterea tradițiilor către generațiile următoare”, a declarat consilierul județean Beschiu Dumitru.

Festivalul Brânzei și al Țuicii de la Rășinari reprezintă, totodată, o oportunitate de promovare a comunei Rășinari și a patrimoniului cultural și gastronomic al zonei Mărginimii Sibiului.

„Avem obligația să prețuim ceea ce este autentic și să fim alături de oamenii care produc local. Brânza, produsele lactate, țuica și celelalte produse tradiționale nu sunt doar alimente, ci fac parte din identitatea și cultura acestei zone. Sprijinirea producătorilor locali înseamnă, în același timp, sprijinirea comunităților și a economiei județului Sibiu”, a mai transmis Beschiu Dumitru.

Consilierul județean a apreciat implicarea producătorilor și a organizatorilor și a subliniat necesitatea continuării unor astfel de evenimente, care contribuie la promovarea tradițiilor, a turismului local și a produselor autentice sibiene.”