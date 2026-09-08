Pe scurt: De hramul bisericuței din curtea Spitalului Județean Sibiu, preotul Ghincea Gheorghe a înmânat diplome de recunoștință managerului spitalului, medicilor de la Prematuri, Neonatologie și Neurochirurgie, dar și preoților care slujesc zilnic printre bolnavi.

Bisericuța din curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu și-a prăznuit marți, 8 septembrie 2026, hramul de Nașterea Maicii Domnului, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a spitalului.

Evenimentul, descris drept „o zi a recunoștinței, a rugăciunii și a iubirii față de oameni”, a inclus și acordarea unor diplome de recunoștință celor care sprijină misiunea bisericii din incinta unității medicale.

Cu acest prilej, Pr. Ghincea Gheorghe a oferit diplome membrilor Comitetului Director al SCJU Sibiu: managerul jr. Robert Fotache, directorul financiar-contabil ec. Florin Emil Mardale, directorul medical dr. Dragoș Popescu și medicul șef SPIAAM dr. Dana Rusu.

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Șefii de servicii și compartimente, printre cei omagiați

Diplome de prețuire au primit și șefii de servicii și compartimente din spital: jr. Corina Hususan (Serviciul Secretariat, Relații Publice și Juridic), Mihai Marin (Serviciul Protecția Muncii și PSI), ec. Bianca Ioana Man-Lăzureanu (Serviciul RUNOS), dr. Crina Popa și consilier Cristina Băjan (Compartiment Management al Calității Serviciilor Medicale), Marius Vintilă (Serviciul Statistică Medicală), Mircea Radu Ludoșan (Compartiment Arhivă), ec. Ștefania Gheorghița Crețu (Serviciul Financiar-Contabil), George Christian Cune (Compartiment Informatică și Aparatură Medicală), Teodora Carmen Tudosie (Serviciul Achiziții Publice) și Lucian Albu (Serviciul Administrativ).

Un gând aparte a fost îndreptat către personalul medical care lucrează în cele mai delicate momente ale vieții: echipa Secției Clinice Prematuri, condusă de dr. Ancuța Covaci, cea a Secției Clinice Neonatologie, condusă de conf. univ. dr. Maria Livia Ognean, și cea a Secției Clinice Neurochirurgie, condusă de prof. univ. dr. Vicențiu Săceleanu. Mulțumiri au fost adresate și întregului personal medical din secțiile medicale, chirurgicale, de laborator, ATI și UPU.

Preoții care slujesc zilnic în spitalele din Sibiu

Organizatorii au mulțumit și preoților și diaconilor implicați în misiunea Bisericii în spitalele sibiene: Pr. consilier de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului Liviu Tarcău, Pr. Liviu Anghel, Pr. Liviu Reziga, Pr. Teodor Răduleț, Pr. Radu Rodean (Spitalul CFR), Pr. Florin Moga, Pr. Ghincea Gheorghe, precum și diaconii Cătălin Gaga și Vasile, de la Catedrala Mitropolitană.

În mesajul transmis cu ocazia hramului, reprezentanții spitalului au subliniat că biserica din incinta unității medicale „nu este doar un loc”, ci „o inimă care bate în mijlocul suferinței”, unde rugăciunea se ridică pentru nou-născuți, pentru pacienți, pentru familiile aflate în așteptare, pentru medici și pentru personalul medical care veghează, uneori până la epuizare.

Hramul de marți a venit la doar câteva zile după ce, potrivit unui alt anunț al spitalului, la bisericuța din curtea SCJU Sibiu s-au desfășurat patru zile de hram, cu slujbe de Maslu și procesiune în jurul lăcașului de cult.