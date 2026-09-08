Pe scurt:
Septembrie a devenit „a patra lună de vară” pentru turiștii care caută mare caldă și prețuri mici. Vezi ce oferte au pregătit hotelierii și în ce stațiuni.
Cei care vor să meargă în vacanță pe litoral în această perioadă pot beneficia de tarife reduse prin ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți”, care se desfășoară până la finalul lunii septembrie 2026, potrivit Radio România Actualități.
Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile, iar majoritatea celor care își fac rezervări toamna sunt familiile cu copii mici, dar și seniorii, a declarat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, pentru reporterul RRA Florentina Varga.
„În ultimii ani, luna septembrie a fost denumită și a patra lună de vară, pentru că de obicei este cald, apa mării este caldă și foarte mulți turiști care vor să meargă cu tarife reduse merg profitând de programul «Litoralul pentru Toți»”, a explicat Adrian Voican.
80 de hoteluri din opt stațiuni, înscrise în program
Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în programul „Litoralul pentru Toți”, în opt stațiuni: Mamaia Nord, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Jupiter, Venus și Mangalia. Potrivit vicepreședintelui ANAT, prețurile sunt foarte bune, pornind de la 51 de lei pe noapte pentru cazare de 2-3 stele, fără mic dejun, în Eforie.
Pentru turiștii care preferă servicii complete, tarifele urcă până la 60-70 de lei sau aproape 300 de lei pe noapte pentru cazare de 3 stele, regim all-inclusive, tot în Eforie. Este a doua ediție din acest an a programului „Litoralul pentru Toți”, după cea desfășurată în luna mai.
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