Pe scurt: Vara pare să nu se dea dusă nici după 1 septembrie: ANM anunță pentru toată luna care urmează un semnal termic constant peste normal, mai ales în vestul și sud-vestul țării.

Toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României, iar tendința nu pare să fie una de scurtă durată, potrivit Mediafax.

Prognoza pe patru săptămâni, actualizată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) la 7 septembrie, acoperă intervalul 7 septembrie – 5 octombrie și este realizată pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Privită în ansamblu, estimarea are un element care iese clar în evidență: în fiecare dintre cele patru săptămâni analizate apare un semnal pentru temperaturi cel puțin ușor peste valorile normale în o mare parte sau în totalitatea României. Asta nu înseamnă însă că fiecare zi din următoarea lună va fi caldă sau că nu vor exista episoade reci.

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Prognoza pe patru săptămâni lucrează cu medii săptămânale și abateri față de perioada de referință 2006–2025, iar documentul ANM precizează explicit că fenomenele extreme cu durată scurtă nu pot fi prognozate prin acest produs. Pot exista în continuare zile cu ploi, scăderi bruște ale temperaturii sau alte schimbări ale vremii, chiar dacă media unei săptămâni rămâne peste normal.

Primele două săptămâni ale toamnei aduc căldură în vest, centru și la munte

În perioada 7–14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în regiunile vestice, sud-vestice, centrale și la munte. În est și sud-est, valorile termice sunt estimate să fie apropiate de cele normale, așadar începutul intervalului nu aduce o încălzire uniformă în toată țara. La capitolul precipitații, estimarea este mult mai echilibrată: regimul pluviometric ar urma să fie în jurul celui normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Între 14 și 21 septembrie, semnalul termic devine mai clar. Temperaturile medii sunt prognozate să fie ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu cele mai mari abateri în vest și sud-vest. În schimb, precipitațiile ar putea fi ceva mai puține decât în mod obișnuit în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor cantitățile sunt estimate să fie apropiate de normal.

Ultimele două săptămâni mențin temperaturile peste normal, cu ploi variabile pe regiuni

Pentru perioada 21–28 septembrie, estimarea ANM păstrează aceeași tendință: temperatura medie a aerului ar urma să fie ușor mai ridicată decât valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară. La precipitații, situația se schimbă însă în anumite zone – regimul pluviometric este estimat ca ușor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării cantitățile ar urma să fie apropiate de cele normale.

Ultimul interval analizat, 28 septembrie – 5 octombrie, păstrează semnalul unei toamne mai calde decât media. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării, iar în ceea ce privește precipitațiile, estimarea este din nou apropiată de normal, fără un semnal pentru un deficit sau exces generalizat la nivel național.

Sintetizând cele patru intervale, prima săptămână este estimată ca normală în toată țara la capitolul precipitații, în a doua apare un posibil deficit în vest și nord-vest, în a treia sud-vestul poate avea cantități ușor excedentare, iar pentru ultima săptămână prognoza indică valori apropiate de normal în toate regiunile.

Mesajul general care poate fi desprins din estimarea ANM pentru următoarea lună este, prin urmare, mai degrabă unul termic decât pluviometric: toamna începe cu o perspectivă de temperaturi peste normal, în special în vestul și sud-vestul țării, tendință menținută în estimările ANM până la începutul lunii octombrie.