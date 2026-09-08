Pe scurt: Vremea caldă nu vrea să plece: cod galben de caniculă în vestul țării și temperaturi peste normal până în octombrie. Cât arată termometrele la București.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o atenționare cod galben de caniculă, valabilă pe parcursul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, în zece județe din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, potrivit HotNews.ro.

Alerta meteo intră în vigoare miercuri, la ora 12.00, și este valabilă până la ora 18.00.

Potrivit ANM, miercuri, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

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Tot marți, ANM a anunțat că temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât normalul perioadei până pe 5 octombrie, semn că vara își prelungește prezența mult peste calendarul obișnuit, la câteva săptămâni după un alt val de caniculă care a lovit țara la începutul lunii august.

Pentru Capitală, ANM anunță că miercuri vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.