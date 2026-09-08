Pe scurt:
Condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru furt calificat, bărbatul a fost găsit de polițiști la Sibiu și dus direct în arest.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au identificat, luni, 7 septembrie 2026, pe raza municipiului Sibiu, un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în județul Bistrița-Năsăud.
Pe numele acestuia exista un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la 16 iunie de Judecătoria Gherla, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani, 7 luni și 20 de zile de închisoare cu executare.
Condamnarea datează dintr-un dosar de furt calificat judecat la Gherla
Furtul calificat este o formă mai gravă a infracțiunii de furt, aplicată în situații precum comiterea faptei prin efracție, escaladare, folosirea unor mijloace speciale de acces sau furtul comis de două ori sau mai multe persoane împreună.
Legea prevede pedepse mai mari decât în cazul furtului simplu, iar în acest caz instanța a stabilit o pedeapsă cu executare de peste trei ani și șapte luni de închisoare.
În acest caz, bărbatul a fost găsit la Sibiu, la aproape trei luni de la emiterea mandatului.
Cazul face parte din activitățile curente ale polițiștilor sibieni de identificare a persoanelor căutate, similar cu un alt caz recent în care un tânăr urmărit internațional a fost reținut pe Aeroportul Sibiu, la cererea autorităților germane.
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