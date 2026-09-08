Pe scurt: Condamnat la aproape patru ani de închisoare pentru furt calificat, bărbatul a fost găsit de polițiști la Sibiu și dus direct în arest.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au identificat, luni, 7 septembrie 2026, pe raza municipiului Sibiu, un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în județul Bistrița-Năsăud.

Pe numele acestuia exista un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la 16 iunie de Judecătoria Gherla, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani, 7 luni și 20 de zile de închisoare cu executare.

Condamnarea datează dintr-un dosar de furt calificat judecat la Gherla

Furtul calificat este o formă mai gravă a infracțiunii de furt, aplicată în situații precum comiterea faptei prin efracție, escaladare, folosirea unor mijloace speciale de acces sau furtul comis de două ori sau mai multe persoane împreună.

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Legea prevede pedepse mai mari decât în cazul furtului simplu, iar în acest caz instanța a stabilit o pedeapsă cu executare de peste trei ani și șapte luni de închisoare.

În acest caz, bărbatul a fost găsit la Sibiu, la aproape trei luni de la emiterea mandatului.

Cazul face parte din activitățile curente ale polițiștilor sibieni de identificare a persoanelor căutate, similar cu un alt caz recent în care un tânăr urmărit internațional a fost reținut pe Aeroportul Sibiu, la cererea autorităților germane.