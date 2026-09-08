Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație și combaterea vitezei excesive.

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale și au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză.

„În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză”, a transmis IPJ Sibiu.

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Potrivit sursei citate, în perioada următoare polițiștii își vor orienta controalele cu prioritate și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la condus, menținând în același timp verificările privind viteza.

Astfel, în cursul zilei anterioare comunicării, doi conducători auto au fost depistați folosind telefonul mobil fără dispozitiv „mâini libere”, concomitent cu alte abateri rutiere, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare.

„Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă”, avertizează IPJ Sibiu, care recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum.