Pe scurt: De la aerisirea clasei până la semnele care cer evaluare medicală urgentă — un medic din Sibiu explică ce trebuie să știe fiecare părinte în perioada în care copiii se întorc la școală.

Odată cu începerea anului școlar, copiii revin în colectivități, iar expunerea la virusuri și infecții respiratorii crește.

Virozele, gripa, bronșitele sau episoadele de respirație șuierătoare sunt printre problemele cu care se pot confrunta frecvent cei mici, în special în sezonul rece. Dr. Simina Iulia Ida, medic pneumolog și pediatru la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, recomandă părinților să acorde o atenție deosebită sănătății respiratorii a copiilor în această perioadă.

„Începutul anului școlar este o perioadă în care copiii intră din nou în contact apropiat cu un număr mare de colegi, ceea ce favorizează transmiterea infecțiilor respiratorii. Nu putem preveni toate virozele, însă putem reduce riscurile prin câteva obiceiuri simple: spălatul corect al mâinilor, aerisirea încăperilor, o bună igienă respiratorie și, foarte important, evitarea trimiterii copilului la școală atunci când este bolnav”, explică Dr. Simina Iulia Ida.

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Aerisirea și igiena respiratorie, măsuri simple și eficiente

Potrivit medicului, sălile de clasă și locuințele trebuie aerisite regulat, iar copiii trebuie învățați să tușească și să strănute în pliul cotului sau într-un șervețel, nu în palmă. Spălarea mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de masă și după folosirea toaletei sau suflatul nasului, reprezintă o altă măsură importantă în prevenirea răspândirii infecțiilor.

„Aerul din încăperile în care copiii petrec multe ore trebuie să fie cât mai curat și să existe o ventilație corespunzătoare. Aerisirea regulată a clasei este o măsură simplă, dar importantă. În același timp, trebuie să îi învățăm pe copii că modul în care tușesc sau strănută poate contribui la protejarea celor din jur”, spune medicul.

Un alt aspect important îl reprezintă expunerea la fumul de țigară. Locuința și mașina în care călătorește copilul ar trebui să fie spații fără fum de tutun. Atunci când copilul prezintă febră sau simptome respiratorii importante, părinții trebuie să evite trimiterea acestuia în colectivitate — pe lângă faptul că are nevoie de odihnă și recuperare, copilul bolnav poate transmite infecția colegilor.

„Una dintre cele mai importante reguli este să nu trimitem copilul la școală atunci când este bolnav. Uneori, din dorința de a nu pierde ore sau din cauza programului de lucru al părinților, tindem să minimalizăm simptomele. Dar un copil cu febră, stare generală alterată sau simptome respiratorii care se agravează are nevoie de evaluare, odihnă și timp pentru recuperare”, atrage atenția Dr. Simina Iulia Ida.

Medicul recomandă părinților să nu administreze antibiotice sau alte medicamente fără recomandare medicală, pentru că majoritatea infecțiilor respiratorii acute ale copilului sunt de cauză virală, iar antibioticele nu tratează virozele.

Tusea persistentă și respirația dificilă nu trebuie ignorate

O tuse care persistă sau se repetă frecvent, respirația șuierătoare, oboseala neobișnuită la efort ori trezirile nocturne din cauza tusei sunt simptome care trebuie discutate cu medicul, mai ales în cazul copiilor cu astm sau cu alte afecțiuni respiratorii cunoscute.

„Părinții trebuie să facă diferența între o tuse obișnuită asociată unei viroze și o tuse care persistă, se repetă sau este însoțită de wheezing, dificultăți de respirație ori limitarea activității fizice. În aceste situații este indicată o evaluare medicală. Cu cât identificăm mai devreme o problemă respiratorie, cu atât putem interveni mai eficient”, subliniază medicul pneumolog și pediatru.

Un stil de viață echilibrat contribuie la sănătatea generală a copilului. Somnul suficient, alimentația variată, hidratarea și activitatea fizică adaptată vârstei trebuie să facă parte din rutina zilnică. Vaccinarea, inclusiv vaccinarea antigripală atunci când este recomandată, reprezintă de asemenea un instrument important de prevenție, părinții fiind sfătuiți să discute cu medicul de familie sau pediatrul despre opțiunile potrivite copilului.

„Sănătatea respiratorie nu se construiește doar atunci când copilul este bolnav. Somnul suficient, mișcarea, alimentația echilibrată, evitarea fumului de țigară și vaccinarea, conform recomandărilor medicale, sunt elemente importante ale prevenției. În cazul copiilor cu boli respiratorii cronice, este esențial să fie respectat planul de tratament și monitorizare stabilit împreună cu medicul”, precizează Dr. Simina Iulia Ida.

Părinții trebuie să solicite ajutor medical atunci când starea copilului se agravează. Dificultățile de respirație, respirația foarte rapidă, colorația albăstruie a buzelor sau feței, somnolența neobișnuită ori deteriorarea rapidă a stării generale sunt semnale care nu trebuie ignorate, potrivit medicului sibian.

„Nu trebuie să ne fie teamă de fiecare răceală. Copilul care merge la școală va intra în contact cu virusuri și este normal să existe episoade de infecții respiratorii. Important este să îl învățăm obiceiuri sănătoase, să nu ignorăm simptomele care persistă sau se agravează și să apelăm la medic atunci când situația o impune. Un început de an școlar sănătos înseamnă și grijă pentru sănătatea plămânilor copiilor noștri”, conchide Dr. Simina Iulia Ida, medic pneumolog și pediatru în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.