Dacia lansează a doua generație a modelului electric Spring, prima produsă în Europa, nu în China. Noul model este fabricat la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, are un motor electric de 80 CP, o baterie LFP de 27,5 kWh, autonomie WLTP de până la 250 km și un preț de pornire de 17.900 de euro.

Ce se schimbă tehnic

Potrivit Economica.net, puterea urcă de la 45 CP la 80 CP față de versiunea inițială din 2021, iar cuplul ajunge la 175 Nm. Viteza maximă crește de la 125 la 130 km/h. Bateria LFP de 27,5 kWh oferă o autonomie declarată de 250 km, față de 230 km la prima generație, iar consumul scade la 12,7 kWh/100 km. Încărcarea AC standard este de 6,6 kW, cu un pachet opțional care urcă la 11 kW AC și 50 kW DC, suficient pentru o încărcare de la 15% la 80% în 28 de minute.

De ce renunță Dacia la producția din China

Actualul Spring este importat din China, ceea ce îl exclude din programul francez de subvenții pentru mașini electrice destinat cumpărătorilor cu venituri mici și îl expune taxelor vamale impuse de Uniunea Europeană vehiculelor electrice fabricate acolo. Franța este cea mai importantă piață a Dacia, iar în iulie și august vânzările mărcii au scăzut chiar în lunile în care mașinile electrice au atins ponderi record de 35%, respectiv 38% din înmatriculările noi. Spring a ajuns abia pe locul 55 în topul vânzărilor din Franța pe primele opt luni ale anului, depășit de modele precum Tesla Model Y, Renault 5 și Twingo.

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Producția noului Spring la uzina din Slovenia îl face eligibil pentru subvențiile europene și îl scutește de taxele respective, conform Mediafax, care citează Reuters. Compania spune că cererea pentru varianta electrică depășește oferta, Dacia având deocamdată un singur model electric în gamă.

Dimensiuni, portbagaj și tehnologie la bord

Noul Spring măsoară 3,85 metri lungime și 1,74 metri lățime, cu 15 centimetri mai lung și 18 centimetri mai lat decât modelul actual. Portbagajul crește de la 290 la 337 de litri, iar cu bancheta rabatată ajunge la 1.283 de litri. Mașina păstrează și un mic portbagaj frontal de 18 litri, plus sistemul de fixare YouClip pentru accesorii. La bord apar un instrumentar digital de 7 inchi și un ecran central de 10,1 inchi, alături de funcția „My Safety”, care reține setările preferate ale șoferului pentru sistemele de asistență.

Preț, versiuni și livrări

Gama rămâne simplă, cu doar două niveluri de echipare. Expression pornește de la 17.900 de euro, iar Journey de la sub 20.000 de euro și adaugă jante de 16 inch, cameră pentru marșarier și navigație cu ecran de 10,1 inchi. Prețurile finale vor varia în funcție de piață și de eventualele programe naționale de sprijin pentru mașini electrice.

Noul preț de pornire vine după ce lansarea din 2021 adusese un record de comenzi în România, iar generația actuală a trecut ulterior prin șase scumpiri în doar șapte luni, ajungând la peste 22.000 de euro. Comenzile pentru noul model se deschid în următoarele săptămâni, iar primele livrări sunt așteptate spre finalul acestui an sau la începutul lui 2027, în funcție de piață. De la lansare, Dacia a vândut peste 210.000 de exemplare Spring în peste 40 de țări, majoritatea clienților cumpărând pentru prima dată o mașină electrică.