CSU Sibiu a ajuns în prezent la 500 de copii la grupele de copii și juniori, iar țelul clubului este de a forma o Academie de Baschet.

Proiectul Centrului de Copii și Juniori a început în anul 2019, când actualul director al clubului, Andu Hanea, alături de Sandu Rubint și Alex Kovacs, foști campioni cu echipa de seniori a CSU în anul 1999, au pornit la drum cu doar 80 de copii.

Șapte ani mai târziu, după fuziunea cu CSU, clubul are echipe la toate categoriile de vârstă și performează la un nivel înalt la turneele din țară.

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”Piesele fundamentale au fost copiii aduși de Sandu Rubint și Alex Kovacs”

Andu Hanea a ținut să mulțumească celor foști jucători ai galben-albaștrilor cu care a pornit la drum în anul 2019.

“Îmi aduc aminte cum am început în anul 2019 acest proiect, iar piesele fundamentale au fost copiii pe care Sandu Rubint și Alex Kovacs i-au pus la dispoziție, în număr de 80-90. Deschiderea lor a fost esențială în punerea bazei a ceea ce este astăzi. Îmi aduc aminte că ne antrenam într-o sală la școala 25 și câteva ore le aveam și la Sala Transilvania. Ambițiile erau mari totuși, iar primul nostru obiectiv a fost să avem echipe înscrise în campionat pentru fiecare generație. La momentul acela, părea un vis destul de măreț, care ușor s-a îndeplinit. În momentul de față sunt generații la care avem înscrise 2, ba chiar 3 echipe, ceea ce este remarcabil, în doar 7 ani” a declarat Andu Hanea pentru siteul oficial al clubului.

Cum este structurat Centrul de copii și juniori

În cadrul CSU Sibiu, sectorul juvenil este structurat pe numeroase grupe de vârstă, de la copiii aflați la început de drum până la juniorii care evoluează la cel mai înalt nivel. Toate acestea funcționează sub comanda noului director tehnic, Alejandro Aliaga Onrubia, ajutat de Cristi Rubint, coordonator.

Așadar, la categoriile U17, U18 și Liga 1, pregătirea este asigurată de Kevin Calotă, Mădălina Simic și Edi Marinca, în timp ce grupa U16 este coordonată de Darko Pandurovic. Categoria U15 este împărțită în trei formații: U15 Galben, pregătită de Darko Pandurovic, U15 Albastru, pregătită de Eduard Kirr, și U15 Fete, antrenată de Edi Marinca. La U14 există grupele Galben, coordonată de Cristi Rubint și Nicol Bogdan, și Albastru, pregătită de Nikola Simic. Categoria U13 este, la rândul ei, împărțită în U13 Galben, cu Sandu Rubint și Sebastian Costeiu, și U13 Albastru, pregătită de Nikola Simic.

Foto: CSU Sibiu

Structura continuă cu grupele de copii formate pe ani de naștere. Pentru generația 2015 există trei formații: 2015 Galben, antrenată de Mădălina Simic, 2015 Albastru, pregătită de Sebastian Costeiu, și 2015 Fete, coordonată de Edi Marinca. Generația 2016 are două grupe, Galben, cu Sandu Rubint, și Albastru, cu Edi Kirr, iar generația 2017 este împărțită în Galben, pregătită de Cristi Rubint, și Albastru, pregătită de Sandu Rubint. Pentru copiii născuți în 2018 există grupele Galben, coordonată de Mădălina Simic, și Albastru, pregătită de Edi Marinca. Generația 2019 este reprezentată de trei grupe: Galben, cu Edi Kirr, Albastru, cu Nicol Bogdan, și Alb, cu Călin Albu, în timp ce grupa 2020 este pregătită de Mădălina Simic.

Foto: CSU Sibiu

Pe lângă aceste categorii, avem incluse și grupe cu caracter special: Turcoaz, coordonată de Nicol Bogdan, destinată unei grupe de fete din generația 2017, precum și grupa Mov, pregătită de Caius Bădescu, dedicată copiilor mici, cu vârste de 6 și 7 ani. De asemenea, pentru juniorii care practică baschetul în regim de plăcere sunt organizate grupele U15 Plăcere și U17 Plăcere, ambele pregătite de Paul Popa, precum și grupele U16 Plăcere și U18 Plăcere, coordonate de Călin Abu. Astfel, structura juvenilă a CSU Sibiu acoperă un spectru larg de vârste și niveluri de pregătire, de la copiii aflați la primele contacte cu baschetul și până la juniorii angrenați în competițiile de nivel superior.

Foto: CSU Sibiu

”Proiectul a crescut organic”

“E un număr mare de copii în momentul de față care își desfășoară activitatea la club în momentul de față. Sunt aproximativ 500 de copii în prezent. Proiectul a crescut organic, iar echipele noastre au ajuns să fie prezente în mod constant la turneele finale, s-au obținut și medalii și pot spune că ne mândrim cu rezultate foarte bune. Anul acesta a crescut și numărul antrenorilor în club. Este primul an în care vom avea 2 preparatori fizici dedicați pentru grupele de juniori. Eu sunt destul de optimist pentru anii ce vor urma, pentru că dorința de a investi în sport și în educația copiilor este tot mai mare, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Direcția clubului nu poate fi decât performanța, asta ne-am setat fix de la început.” a mai spus Andu Hanea.

Privind spre viitor, următorul pas pentru CSU Sibiu vizează consolidarea unui proiect de durată, capabil să ofere o temelie solidă și să deschidă cât mai multe drumuri, atât în sportul de mare performanță, cât și în viață, pentru fiecare copil care trece pragul sălii de baschet.