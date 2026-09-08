Delilah Florea este noul inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Sibiu. Aceasta a făcut parte din conducerea Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu.

Delilah Florea a fost numită prin detașare, printr-un ordin al ministrului Educației, după pensionarea fostului inspector școlar general adjunct Rodica Țălnariu. Până de curând, aceasta a ocupat funcția de director adjunct al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, acolo unde a predat informatică.

Sub coordonarea profesorului Delilah Florea s-au desfășurat mai multe proiecte inovatoare ale elevilor de la Colegiul Brukenthal, printre care se numără organizarea, în anul 2020, a primei competiții de robotică pentru adolescenți din Sibiu, „Demo Robotica”, și dezvoltarea de către doi elevi a aplicației educaționale pentru învățarea limbilor străine, „The Search for the Time Travelling Dog”.

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Echipa managerială de la nivelul ISJ Sibiu este formată, în prezent, din Inspector Școlar General prof. Emilian-Marius Novac, Inspector Școlar General Adjunct prof. Monica-Adriana Muntean și Inspector Școlar General Adjunct prof. Delilah Florea.