Pierderea unui dinte nu este doar o problemă estetică. În timp, absența unuia sau mai multor dinți poate influența masticația, distribuția forțelor între dinții rămași, aspectul zâmbetului și chiar structura osoasă din zona afectată. Tocmai de aceea, înlocuirea dinților lipsă este importantă atât pentru funcționalitatea danturii, cât și pentru menținerea sănătății orale pe termen lung. Una dintre soluțiile utilizate pentru restaurarea dinților pierduți este implantul dentar. Implantul dentar poate oferi o soluție stabilă și de durată deoarece înlocuiește rădăcina dintelui lipsă și permite susținerea unei coroane dentare fără a fi necesară șlefuirea dinților vecini.

În cadrul DENT ESTET Sibiu, tratamentul cu implant dentar este planificat individual, în funcție de situația clinică a pacientului, starea osului și obiectivele funcționale și estetice ale tratamentului.

Ce este un implant dentar?

Implantul dentar este un șurub inserat în osul maxilar sau mandibular, în locul rădăcinii unui dinte pierdut. După integrarea acestuia în os, implantul poate susține o coroană, o punte sau, în anumite situații, o lucrare protetică mai complexă.

În funcție de numărul de dinți lipsă, implanturile pot fi utilizate pentru:

înlocuirea unui singur dinte;

restaurarea mai multor dinți absenți;

susținerea unor lucrări protetice fixe;

reabilitarea unor arcade dentare extinse (tratamentul de tip All-on-4 sau All-on-6).

Pentru pacienții interesați de această soluție, informații despre opțiunile disponibile pot fi consultate pe pagina dedicată tratamentului cu implant dentar în Sibiu.

De ce este important să înlocuiești un dinte lipsă?

După pierderea unui dinte, modificările din cavitatea orală nu se limitează la spațiul rămas liber.

Dinții vecini pot începe să se deplaseze către spațiul edentat, iar dintele de pe arcada opusă se poate modifica în timp din lipsa contactului normal. Aceste schimbări pot afecta mușcătura și pot face igiena orală mai dificilă în anumite zone.

De asemenea, osul care susținea rădăcina dintelui nu mai este stimulat în același mod. În timp, acesta poate începe să își reducă volumul.

Înlocuirea dintelui lipsă contribuie astfel la refacerea funcției masticatorii și la limitarea unor modificări care pot complica ulterior tratamentul.

De ce implantul dentar este considerat o soluție pe termen lung?

Unul dintre principalele avantaje ale implantului este faptul că acesta este fixat în os și funcționează ca suport pentru viitorul dinte protetic.

Cu o planificare corectă, igienă orală atentă și controale periodice, implanturile dentare pot avea o durată de viață foarte mare. Longevitatea tratamentului depinde însă de mai mulți factori, inclusiv starea de sănătate orală, calitatea osului, igiena pacientului și obiceiurile individuale.

Avantajele tratamentului pot include:

stabilitate crescută;

masticație corectă;

păstrarea dinților vecini neșlefuiți în cazul înlocuirii unui singur dinte;

susținerea unei restaurări cu aspect natural;

posibilitatea de a înlocui unul sau mai mulți dinți;

sprijin pentru restaurări protetice fixe în cazurile complexe.

Implant dentar sau punte dentară?

Atât implantul, cât și puntea pot fi utilizate pentru înlocuirea unui dinte lipsă, însă cele două soluții funcționează diferit.

În cazul unei punți clasice, dinții vecini spațiului lipsă sunt utilizați drept suport și pot necesita șlefuire. Implantul dentar este inserat în zona dintelui absent și nu necesită modificarea dinților sănătoși alăturați.

Alegerea nu este identică pentru fiecare pacient. Medicul va analiza starea dinților vecini, osul disponibil, sănătatea gingiilor și particularitățile ocluziei înainte de a recomanda una dintre variante.

Cum se realizează tratamentul cu implant dentar?

Tratamentul începe cu o consultație și cu investigațiile necesare pentru evaluarea situației clinice. Medicul analizează osul disponibil, poziția structurilor anatomice și starea generală a danturii.

Tratamentul poate presupune:

evaluarea clinică și imagistică;

stabilirea planului de tratament;

inserarea implantului;

perioada necesară integrării implantului;

realizarea și fixarea restaurării protetice finale.

În anumite cazuri, înainte de inserarea implantului pot fi necesare proceduri suplimentare, precum augmentarea osoasă. Nu fiecare pacient are nevoie de aceste intervenții, iar indicația este stabilită individual.

Ce se întâmplă dacă ai mai mulți dinți lipsă?

Atunci când lipsesc mai mulți dinți pe arcadă, un număr mai mic de implanturi poate susține o lucrare protetică care să înlocuiască acei dinți lipsă. În cazul pierderii tuturor dinților de pe arcadă, există și soluții protetice fixe susținute de 4 sau 6 implanturi, de tip All-on-4 sau All-on-6, stabilite în funcție de particularitățile anatomice și medicale ale pacientului.

Acest lucru face ca implantul dentar să fie o soluție eficientă atât în cazuri simple, cât și în reabilitări dentare complexe.

Cine poate beneficia de un implant dentar?

Tratamentul cu implant dentar poate fi recomandat celor care se confruntă cu lipsa dinților, indiferent că vorbim despre unul sau mai mulți dinți lipsă, dar indicația trebuie stabilită după o evaluare medicală.

Medicul analizează:

sănătatea gingiilor;

cantitatea și calitatea osului;

poziția dinților rămași;

istoricul medical;

igiena orală;

eventualele afecțiuni care pot influența vindecarea.

În prezent, implantul este recomandat chiar și persoanelor care suferă de diabet, de exemplu, cu mențiunea că trebuie îndeplinite anumite condiții.

Cât rezistă un implant dentar?

Durata de viață a unui implant dentar este, potrivit studiilor, de peste 10-15 ani, în condițiile în care este bine integrat și corect întreținut.

Rezultatul pe termen lung este influențat de igiena orală, controalele periodice, fumat, sănătatea parodontală și modul în care sunt distribuite forțele de masticație.

De aceea, după finalizarea tratamentului, pacientul trebuie să continue controalele recomandate și igienizările profesionale.

Implant dentar în Sibiu, în cadrul clinicii DENT ESTET

Pentru pacienții care au pierdut unul sau mai mulți dinți, DENT ESTET Sibiu oferă posibilitatea unei evaluări pentru stabilirea opțiunilor de tratament.

Consultația este importantă pentru a determina dacă implantul dentar este soluția potrivită, ce investigații sunt necesare și care sunt etapele tratamentului.

O programare la DENT ESTET poate reprezenta primul pas pentru evaluarea situației dentare și realizarea unui plan individualizat.

Date de contact DENT ESTET Sibiu

Adresă: Str. Bahluiului 9, Sibiu

Telefon: 0754 200 011

E-mail: happy.sibiu@de4kids.ro

Întrebări frecvente despre implanturile dentare

Implantul dentar este o soluție permanentă?

Implantul este conceput ca o soluție de lungă durată, dar succesul pe termen lung depinde de igiena orală, monitorizarea periodică și particularitățile fiecărui pacient.

Se poate pune implant imediat după extracție?

În anumite cazuri, implantul poate fi inserat imediat după extracție. În alte situații este necesară o perioadă de vindecare. Decizia depinde de starea osului și a țesuturilor locale.

Implantul dentar poate înlocui mai mulți dinți?

Da. Implanturile pot susține atât coroane individuale, cât și punți sau lucrări protetice pentru înlocuirea unui număr mai mare de dinți.

Trebuie îngrijit diferit un implant dentar?

Implanturile necesită igienă zilnică atentă și controale periodice. Zona din jurul implantului trebuie menținută sănătoasă pentru a favoriza stabilitatea tratamentului în timp.

Înlocuirea unui dinte lipsă este o investiție în sănătatea orală

Pierderea unui dinte nu afectează doar aspectul zâmbetului. Poate modifica treptat masticația, poziția dinților și armonia feței.

Implantul dentar reprezintă una dintre soluțiile moderne pentru înlocuirea dinților lipsă deoarece oferă un suport stabil pentru restaurarea protetică și poate contribui la refacerea funcției și esteticii danturii pe termen lung.

În cadrul clinicii stomatologice DENT ESTET Sibiu, fiecare caz este evaluat individual, astfel încât tratamentul să fie adaptat situației clinice și nevoilor pacientului.