Familia pompierilor sibieni este în doliu. Plutonierul adjutant Michiu Cosmin a decedat la doar 41 de ani.

Cosmin era pompier militar din anul 2007, iar de atunci a fost încadrat în Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu. Timp de aproape două decenii și-a desfășurat activitatea în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu și al Detașamentului de Pompieri Mediaș, ocupând funcția de subofițer operativ principal.

„A fost paramedic SMURD și servant în echipajele de stingere. A salvat vieți, a luptat cu focul și a fost prezent acolo unde oamenii aveau nevoie de ajutor. Printre misiunile la care a participat se numără și misiunea de sprijin desfășurată în județul Galați, în urma inundațiilor, când pompierii sibieni au sprijinit comunitățile greu încercate de ape. A fost una dintre multele situații în care Cosmin a făcut ceea ce a ales să facă încă din anul 2007: să meargă acolo unde era nevoie de el”, își amintesc reprezentanții ISU Sibiu.

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Pentru colegii de la ISU Sibiu, Cosmin va rămâne omul și camaradul pe care te puteai baza. Un coleg de nădejde, alături de care mulți dintre salvatori au împărțit intervenții, momente grele, dar și bucuriile meseriei.

„Astăzi nu pierdem doar un pompier. Un fiu și un frate a plecat mult prea devreme din mijlocul familiei sale. Un prieten lasă un gol în sufletele celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Iar noi nu am pierdut doar un pompier, azi am pierdut un camarad. După aproape 20 de ani petrecuți în slujba oamenilor, rămân în urmă misiunile îndeplinite, viețile în sprijinul cărora a intervenit, colegii alături de care a servit și, mai presus de toate, amintirea lui Cosmin. Un pompier pleacă dintre noi, dar camaradul nostru va rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. Drum lin spre veșnicie, Cosmin!”, este mesajul transmis de ISU Sibiu.