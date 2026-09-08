Pe scurt: De la colindat Casa Regală în copilărie, la centura de campion național: povestea unui militar sibian care își antrenează copiii pe saltea, în timp ce soția face aerobic în sala alăturată.

De la tradițiile copilăriei petrecute la Săvârșin, unde a avut ocazia să-l colinde pe Regele Mihai, până la performanțele obținute în taekwon-do, povestea lui Marc Eronim este legată de disciplină, perseverență și respect.

Militar de profesie și angajat al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, acesta a descoperit sportul la 24 de ani, iar în numai câțiva ani a ajuns campion național.

Pasiunea pentru sport a devenit însă o adevărată afacere de familie. La Clubul „Puma” din Sibiu, Marc se antrenează alături de cei doi copii ai săi, care au deja în palmares medalii și titluri importante, în timp ce soția practică aerobic. Pentru familia Eronim, sala de sport este mai mult decât locul în care se pregătesc pentru competiții: este spațiul care îi aduce împreună și în care fiecare își urmărește propriile performanțe.

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„Am fost cu «Dubașii» să-l colindăm pe Regele Mihai și pe familia acestuia. S-a uitat la noi, ne-a ascultat și ne-a spus să păstrăm tradițiile și pentru cei care vor urma”, povestește Marc Eronim, ajuns în Sibiu în anul 2011.

S-a apucat de sport la 24 de ani și, în deplină cunoștință de cauză, a ales taekwon-do. „Are exact acele cinci principii pe care le urmează și militarii: respect, perseverență, spirit neînfricat, autocontrol și integritate. Taekwon-do este un stil de viață”, explică el.

La Clubul „Puma” a ajuns în urmă cu doi ani, a devenit campion național în 2025 și vicecampion național în 2026. „Știu că este loc de mai bine”, spune Marc Eronim, care ocupă în prezent funcția de șef al poligonului din Perii Dăii.

Copiii, medaliați la lupte și campioni balcanici la sărituri cu coarda

Subofițerul obișnuiește să-i aducă la sala de antrenamente a clubului sibian pe cei doi copii ai săi. Sefora are 9 ani și deja știe ce vrea să ajungă atunci când va fi mare: „Medic”, este răspunsul pe care-l dă fără să clipească. Îi place matematica, este printre cei mai buni elevi ai Liceului „Constantin Noica” din Sibiu și este mândră de titlul de vicecampioană națională la lupte obținut anul trecut.

A început să se pregătească alături de antrenorii de la „Puma” pe când avea 4 ani. „Sunt vicecampion balcanic și dublu campion național. Acum mă pregătesc pentru examenul de centură neagră”, spune unul dintre copiii lui Marc Eronim.

David mai are un talent: în 2026 a câștigat concursul de sărituri cu coarda organizat în Sibiu. „Sar acasă, sar la sală, sar la școală. Îmi place și coarda”, mărturisește băiatul.

În timp ce subofițerul se antrenează cu copiii săi, soția sa este la aerobic, într-o sală alăturată Clubului „Puma”.

„Sportul ne ține aproape și-l facem cu plăcere întreaga familie”, conclude Marc Eronim, fost „dubaș” în cea mai cunoscută formație de colindători din vestul României, în prezent șef al poligonului din Perii Dăii și campion al celui mai bun club de taekwon-do din România.

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