Fostul portar al lui Juventus Torino, Laurențiu Brănescu a fost deja legitimat de CSC 1599 Șelimbăr și a stat pe bancă la meciul de sâmbătă al ”călăreților roșii”, 1-1 cu Metalul Buzău.

Laurențiu Brănescu a aparținut de celebrul club Juventus Torino în perioada 2009-2020, dar nu a apucat să debuteze la echipa mare a italienilor.

El a jucat în carieră pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Dinamo București, Farul Constanța, U Cluj şi Ceahlăul Piatra Neamț. În străinătate, a fost împrumutat de Juventus Torino la la Juve Stabia (Italia), Virtus Lanciano (Italia), Szombathelyi Haladas (Ungaria), Omonia Nicosia (Cipru), HNK Gorica (Croația), Zalgiris (Lituania), Kilmarnock FC (Scoția) și Atromitos (Grecia), iar sezonul trecut a fost în Malta, la Hibernians.

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Acum, portarul așteaptă un nou restart la ”călăreții roșii. ”Îmi place foarte mult la Șelimbăr, e un grup bun, am vorbit înainte cu Mister Beza și mi-a plăcut, discuția, cu clubul ne-am înțeles rapid la tot. Cred că Șelimbăr e un club stabil, care vrea să ofere condiții cât mai bune pentru jucători și staff, sunt mulțumit de ceea ce am găsit aici și cred că putem face lucruri frumoase. Sper să acumulăm puncte, să ne menținem într-o zonă liniștită a clasamentului” a spus Brănescu pentru Ora de Sibiu.

”Mă concentrez să îmi recuperez condiția fizică”

Șelimbăr îl are ca titular între buturi pe Rareș Măluțan (20 ani), care rămâne prima soluție de Under pentru ”călăreții roșii”, el având evoluții apreciate și în acest start de sezon. Brănescu știe însă că atunci când va fi pregătit, poate ajuta cu experiența sa.

”Sunt un pic în urmă cu pregătirea fizică, îmi trebuie răbdare, dar este timp. Antrenorii au înțeles situația și încercăm să îmbunătățim condiția fizică. Eu îmi văd de treabă, mă concentrez să îmi recuperez condiția fizică, apoi știu că lucrurile vor fi altfel. La Liga 2 am jucat doar la Vâlcea și Piatra Neamț, știu că pot să joc fără probleme la acest nivel și sunt sigur că pot ajuta foarte mult echipa. Mă gândesc mereu pozitiv, nu mă focusez pe faptul că Șelimbăr joacă cu Under în poartă, e important ca eu să fiu bine, să dau totul să pot ajuta echipa și cel mai mult contează ca rezultatele să fie unele bune” a mai spus noul jucător al șelimbărenilor.

Eugen Beza: ”Brănescu este spre bine”

Rareș Măluțan a greșit etapa trecută, la golul buzoienilor, astfel că antrenorul Eugen Beza așteaptă o concurență benefică a tânărului goal-keeper cu Laurențiu Brănescu.

”Brănescu vine după o perioadă în care nu s-a antrenat foarte mult, este într-un proces de pregătire, este spre bine. Vedem pe cine vom miza la meciul următor, duminică, la Târgoviște, Măluțan ne-a ajutat mult la meciul cu CS Dinamo, și acum cu Buzău, la scorul de 1-1 a avut o intervenție foarte bună. Trebuie să reflectăm și să găsim cea mai bună soluție” a declarat Eugen Beza.

Șelimbăr mai are încă doi portari în lot, pe Alexandru Stoian (21 ani) și Raul Băilă (26 ani), care greu vor reuși să prindă lotul ”călăreților” în acest sezon.