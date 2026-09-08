Pe scurt: Patru zile de restricții de trafic în centrul Sibiului: iată ce stradă se închide și pe unde va fi deviată circulația în perioada festivalului gastronomic și de jazz.

Circulația pe strada Timotei Popovici din Sibiu va fi restricționată în perioada 10-13 septembrie, între orele 12.00 și 24.00, pentru buna desfășurare a Foodie – Street Jazz Festival, potrivit unei comunicări transmise de Primăria Municipiului Sibiu.

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Decizia a fost luată la solicitarea organizatorului evenimentului, după ce Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat închiderea traficului pe strada Timotei Popovici. Pe durata restricției, circulația de pe strada Tipografilor va fi deviată spre strada Cetății.

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Municipalitatea recomandă șoferilor care tranzitează zona centrală să aleagă rute alternative de deplasare, în funcție de direcția în care se deplasează, pe toată perioada în care va fi în vigoare restricția.

Foodie – Street Jazz Festival se desfășoară în Piața Schiller

Restricția de circulație este generată de organizarea Foodie – Street Jazz Festival, un eveniment care va avea loc în perioada 10-13 septembrie în Piața Schiller și pe strada Arhivelor, zilnic între orele 16.00 și 23.30.

Festivalul este organizat de Asociația Sibiul de Odinioară și este cofinanțat de Primăria Sibiu prin programul Agenda Culturală.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au mulțumit locuitorilor pentru înțelegere pe durata desfășurării lucrărilor de organizare a evenimentului și a restricțiilor de trafic asociate acestuia.