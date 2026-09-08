În ultima zi de transferuri, CSC 1599 Șelimbăr l-a adus sub formă de împrumut de la Dinamo București pe fundașul central Mihnea Toader.

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr l-a adus de la Dinamo București pe Mihnea Toader (20 de ani), un fundaș central cu fizic impozant, de 2,01 metri.

El nu a reușit să se impună la Superliga, iar „câinii” au decis să-l împrumute pentru a prinde minute la seniori și experiență la Liga 2.

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Foto: Cristi Preda (GSP)

Mihnea Toader a debutat pentru Dinamo în finalul sezonului trecut, în ultimul meci din play-off, în partida cu U Cluj, încheiată scor 1-1.

Toader va fi și o opțiune de Under pentru echipa sibiană, care mai îi are pe acest post pe experimentații Natea (30 ani) și Wiktorski (33 ani), dar și pe Giafer (25 ani).

CSC Șelimbăr s-a și despărțit de un jucător și l-a împrumutat pe Yarin Beza (17 ani), fiul antrenorului principal, la formația CIL Blaj, în Liga 3. Yarin evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și are șansa să prindă mai multe minute la Blaj.