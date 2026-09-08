Pe scurt: Mașinile Tesla care „se conduc singure” câștigă teren în Europa, țară cu țară. Data de 6 octombrie ar putea aduce decizia care schimbă totul la nivelul UE.

Slovenia a aprobat sistemul de asistență la condus FSD al Tesla, devenind a șasea țară europeană care îi dă undă verde.

Compania a anunțat că sistemul FSD Supervised a fost autorizat în Slovenia și că lansarea acestuia în țară va începe în curând, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Ministrul sloven al Energiei și Infrastructurii, Jernej Vrtovec, a redistribuit anunțul companiei, însoțindu-l de mesajul „Slovenia se dezvoltă”.

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Ce înseamnă de fapt FSD Supervised

FSD, abreviere de la „Full Self-Driving”, este sistemul avansat de asistență la condus dezvoltat de Tesla. Deși denumirea sugerează că mașina se poate conduce singură, tehnologia disponibilă în Europa este FSD Supervised, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment. Sistemul poate prelua o serie de operațiuni de conducere, însă responsabilitatea rămâne în continuare în sarcina persoanei aflate la volan.

Olanda a devenit, la începutul lunii aprilie, primul stat din UE care a permis utilizarea sistemului de condus autonom supravegheat al Tesla. De atunci, alte state europene au autorizat tehnologia, iar odată cu aprobarea din Slovenia numărul acestora a ajuns la șase. Finlanda și Grecia analizează, la rândul lor, dacă vor permite utilizarea sistemului.

Franța testează tehnologia, deși are rezerve privind siguranța

Franța și-a exprimat rezervele față de această tehnologie în luna iulie, invocând probleme de siguranță. Autoritățile franceze au început însă să testeze două automobile echipate cu FSD, după ceea ce ministrul Transporturilor de la Paris a descris drept un „schimb constructiv” cu Elon Musk.

Tesla vrea ca sistemul de asistență la condus să fie aprobat pentru utilizare în întreaga Uniune Europeană, un pas care ar putea contribui la creșterea vânzărilor sale pe piața europeană. O decizie în acest sens ar putea fi luată cel mai devreme pe 6 octombrie. Compania a avansat această dată săptămâna trecută, când a publicat propriile date privind testarea tehnologiei în Europa și America de Nord.

Dacă va primi undă verde la nivelul UE, sistemul ar putea fi disponibil pe scară mai largă în statele membre. Până acum, Tesla a obținut aprobări separate în mai multe țări, deoarece regulile europene pentru sistemele de asistență la condus sunt mai stricte decât cele din Statele Unite.