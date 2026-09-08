Pe scurt: De la admiterea la liceu până la manualele pentru clasa a IX-a și nemulțumirile profesorilor, ministrul Educației explică, într-un interviu, ce se schimbă și ce rămâne la fel în noul an școlar.

Elevii care au intrat în clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 nu vor susține, la final, un examen suplimentar de admitere la liceu, iar Evaluarea Națională va avea aceeași formă ca în anul precedent.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, într-un interviu acordat Mediafax, în contextul dezbaterii politice privind admiterea separată la liceu, care s-a schimbat în ultimele zile.

Potrivit ministrului, discuțiile din Parlament se îndreaptă fie spre abrogarea, fie spre prorogarea prevederii care permite liceelor să organizeze propriul concurs de admitere.

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„Pentru elevii din acest an, 100% nu vor da admiterea, după concursul de admitere”, a declarat Dimian, nuanțând ulterior procentul la 99%, având în vedere evoluția discuțiilor politice. Mesajul pentru familii rămâne însă ferm: „Este foarte important ca atât părinții, cât și elevii care vor intra în clasa a VIII-a să știe că nu se va organiza un astfel de concurs de admitere. Evaluarea Națională va avea forma din anul precedent”, a afirmat ministrul.

Evaluarea Națională rămâne neschimbată, dar admiterea la liceu va fi regândită

Dimian spune că a avut discuții cu parlamentari ai principalelor partide înainte de apariția proiectelor de modificare a regulilor de admitere. Potrivit acestuia, PSD și PNL erau inițial înclinate spre prorogarea prevederii, în timp ce USR susținea abrogarea articolului.

„Din ceea ce am înțeles de la ei, PSD și PNL erau dispuși către prorogare, iar USR dorea abrogarea articolului. Ulterior însă am văzut o discuție foarte aprinsă între abrogare și prorogare, dar ideea era să amânăm în primul rând acest concurs. Sau să-l abrogăm”, a explicat ministrul.

Dezbaterea a apărut în contextul unui proiect legislativ care propune ca noile prevederi privind admiterea la liceu și Evaluarea Națională să se aplice generației de elevi înscriși acum în clasa a V-a.

Ministrul susține că problema nu este existența unui concurs de admitere, ci modul în care mecanismul a fost introdus în legislație, formularea fiind, în opinia lui, prea vagă.

„Dacă lași foarte vag, înseamnă că lași tuturor posibilitatea de a organiza și de aici s-a ajuns de la o admitere specializată la o admitere dublă, așa cum a fost ea numită”, a explicat Dimian, adăugând că sistemul de admitere trebuie îmbunătățit, inclusiv în ceea ce privește legătura dintre Evaluarea Națională și profilul liceal ales de elev.

Manualele pentru clasa a IX-a, disponibile mai întâi în format digital

Un alt subiect abordat în interviu a fost situația manualelor școlare. Ministrul precizează că problema nu privește manualele de gimnaziu, ci doar noile manuale pentru clasa a IX-a, realizate după schimbarea planurilor-cadru și a programelor școlare.

„A avut loc o reformă curriculară; avem un nou plan-cadru, de la clasa a IX-a până la a XII-a”, a explicat Dimian, precizând că aproximativ 80% dintre noile programe au fost aprobate anul trecut, iar restul, la începutul acestui an. În total, au fost aprobate circa 700 de programe școlare, ceea ce ministrul descrie drept „cea mai mare reformă de programe școlare din toată istoria României”.

Dimian susține că procedura pentru noile manuale nu putea fi lansată înainte de aprobarea bugetului de stat, votat pe 27 martie, documentația fiind transmisă către ANAP a doua zi. Evaluarea ofertelor s-a încheiat pe 15 august, iar în unele discipline au existat până la 11 manuale de evaluat.

Potrivit calendarului prezentat de ministru, rezultatele finale ar urma să fie anunțate în jurul datei de 15 septembrie 2026, iar, dacă nu apar contestații, manualele vor fi disponibile mai întâi digital, urmând ca versiunea tipărită să apară după alte două până la patru săptămâni. Pentru perioada de tranziție au fost elaborate repere metodologice care să sprijine profesorii de clasa a IX-a în aplicarea noilor programe.

Nemulțumirea profesorilor și reducerea cheltuielilor de personal

Ministrul admite că există o nemulțumire reală în rândul cadrelor didactice, generată de creșterea normelor didactice, reducerea tarifelor pentru plata cu ora și scăderea respectului față de profesie, inclusiv din partea unor părinți și elevi.

„Această paletă de factori cred că intervin într-o nemulțumire justificată din partea profesională”, a spus Dimian, respingând însă caracterizarea anului curent drept „cel mai dezamăgitor” pentru profesori.

Referitor la buget, ministrul afirmă că, în prima jumătate a anului, cheltuielile de personal ale Ministerului Educației au scăzut cu 16%, precizând că reducerea vizează aparatul ministerului, nu școlile. Totodată, avertizează asupra efectelor pe termen lung ale subfinanțării:

„Dacă tu scazi de aici, de la educație, acum poate nu vezi. Vezi anumite nemulțumiri, anumite proteste. Dar peste 10, 15 ani vei vedea tineri mai puțin educați care nu pot obține un loc de muncă sau nu pot dezvolta o afacere”.

Dimian respinge și ideea că ministerul ar urmări reducerea burselor sociale. Propunerea transmisă nu prevede scăderea perioadei sau a cuantumului bursei, ci creșterea cu 7% a pragului de venit pentru accesul la acest sprijin, ceea ce ar duce la un număr mai mare de beneficiari.

El consideră totuși legitimă o discuție despre modul de distribuire a sumei anuale de 3.600 de lei — în 12 tranșe de 300 de lei sau nouă tranșe de 400 de lei — argumentând că o sumă mai mare acordată în perioada activităților didactice ar putea motiva suplimentar prezența la cursuri: „Banii pentru moment sunt importanți, dar mult mai importantă este educația pentru copil”.

Interviul a fost realizat înainte de începerea noului an școlar, iar ministrul anunțase atunci că va participa la deschiderea cursurilor în județul Prahova, nu la București sau Suceava.

Luni, 7 septembrie 2026, Dimian a fost prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, după ce planificase vizite și într-o comunitate rurală, într-un centru educațional de incluziune și la un colegiu de excelență din oraș. Alegerea județului a fost motivată de dorința de a vedea mai multe realități ale sistemului de educație, de la mediul rural și incluziune până la învățământul tehnologic.

„Dificultățile noastre mai mari sunt în zona rurală, în anumite comunități, în această zonă a politicilor de incluziune și chiar a învățământului tehnologic”, a spus ministrul, adăugând că își dorește ca liceele tehnologice să devină o opțiune reală pentru tot mai multe familii.