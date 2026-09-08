Pe scurt: Tancuri petroliere lovite, rachete lansate spre nave americane și o strâmtoare vitală blocată parțial: iată de ce unii analiști vorbesc deja despre un posibil prag de 120 de dolari barilul.

Prețul petrolului a crescut din nou marți, apropiindu-se de pragul de 100 de dolari barilul, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran în Golful Persic, potrivit Economica.net.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,64 dolari, adică 1,69%, ajungând la 98,65 dolari pe baril la ora 09:21, ora Europei de Est. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) costa 93,92 dolari pe baril, cu 2,49 dolari mai mult, o creștere de 2,66% față de valorile anterioare.

„După sărbătoarea de luni cu ocazia Zilei Muncii din SUA, WTI a recuperat decalajul față de Brent, care absorbise escaladarea din weekend cu o zi mai devreme”, a explicat Suvro Sarkar, analist la DBS Bank. El a adăugat: „În general, considerăm că recenta exacerbare a ostilităților dintre SUA și Iran ar putea modifica semnificativ interpretarea riscurilor legate de prețurile petrolului, nu doar până la sfârșitul anului 2026, ci și pe parcursul anului 2027”.

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Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran în Golful Persic

Iranul a amenințat Statele Unite cu un „război economic” și a declarat că a lansat o rachetă perfecționată asupra navelor de război americane, subliniind riscul unei escaladări mai ample, la câteva zile după ce ambele părți au făcut schimburi de focuri.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, sâmbătă, 5 septembrie 2026, forțele americane au lovit trei tancuri petroliere iraniene, inclusiv unul din apropierea insulei Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului. Atacurile au avut loc după loviturile Corpului Gardienilor Revoluției Islamice asupra navelor de război americane din regiune.

„Recenta escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu a crescut probabilitatea unei confruntări prelungite, punctată de acțiuni militare calibrate ale SUA și Iranului. Acest lucru ar putea face ca aprovizionarea în Golful Persic să rămână limitată până la sfârșitul anului 2026”, a menționat Daniel Hynes, analist la ANZ, adăugând că nu se așteaptă la „o revenire completă la capacitatea de tranzit dinainte de război înainte de sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2027”.

Navigația prin Strâmtoarea Ormuz s-a încetinit, de asemenea, la începutul săptămânii, în urma noilor amenințări ale Iranului.

Goldman Sachs și alți analiști își revizuiesc estimările pentru 2027

Goldman Sachs și-a majorat prognozele pentru prețurile Brent și WTI cu 5 dolari, până la 85 și, respectiv, 80 de dolari pentru decembrie 2026, precum și până la 80 și, respectiv, 75 de dolari pentru anul 2027. Revizuirea reflectă o nouă ipoteză conform căreia perturbările transportului maritim din Orientul Mijlociu vor continua și în 2027.

„Atâta timp cât războiul va continua, ceea ce cred că se va întâmpla, având în vedere mulțimea de probleme care mai trebuie rezolvate, prețurile țițeiului vor rămâne probabil ridicate până la sfârșitul anului”, a declarat analistul Marex, Edward Meir, în prognoza din septembrie pentru piața mărfurilor.

Petrolul ar putea atinge pragul de 120 de dolari barilul pe măsură ce cresc riscurile legate de transportul maritim.