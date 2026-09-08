Primăria Cisnădie despre camioanele care au distrus asfaltul pe strada Tineretului: „Este ultimul an în care exploatăm piatră”

Locuitorii de pe strada Tineretului din Cisnădie au reclamat, în ultimele luni, traficul intens al camioanelor încărcate cu pietriș, despre care spun că a dus la deteriorarea tot mai accentuată a carosabilului. Oamenii atrag atenția și asupra riscului pentru pietoni, în condițiile în care strada este îngustă, nu are trotuare și nici trecere de pietoni, iar prin zonă circulă inclusiv copii.

După sesizările localnicilor, Primăria Cisnădie spune că știe despre situația de pe strada Tineretului și explică de ce traficul greu continuă să se desfășoare în zonă.

Potrivit administrației locale, acesta este ultimul an în care este exploatată piatra din cariera de piatră, iar după încheierea exploatării drumul urmează să fie reparat.

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„Cunoșteam situația. Acesta este ultimul an în care exploatăm piatră de la cariera de piatră, după care nu se va mai exploata și se va repara drumul”, a transmis Primăria Cisnădie.

Declarația administrației vine la câteva zile după ce locuitorii străzii Tineretului au reclamat public faptul că traficul camioanelor a devenit o problemă constantă.

Localnicii reclamă trecerea zilnică a camioanelor

Unul dintre locuitori, Dragoș, a spus că în ultima perioadă trec zilnic mai multe camioane încărcate cu pietriș.

„Situația este de câteva luni de zile. În ultima perioadă, trec cel puțin 3-4 camioane zilnic, iar în ultima jumătate de lună se întâmplă în fiecare zi”, a relatat acesta.

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Problema reclamată de oameni nu se limitează însă la starea asfaltului. Strada este îngustă și, potrivit localnicilor, nu dispune de infrastructură pietonală adecvată.

„Strada nu are trecere de pietoni și nu avem trotuare. Este practic o stradă care s-a făcut odată cu dezvoltarea zonei, pentru că s-au construit case aici”, a explicat Dragoș.

Acesta a atras atenția și asupra faptului că pe strada Tineretului locuiesc familii cu copii mici, care sunt nevoiți să circule pe carosabil.

„Pe stradă sunt copii mici, cu vârste între 5 și 10 ani. Copila mea are 7 ani și vine singură acasă de la afterschool. Nu are pe unde să treacă pe strada asta. Dacă vine un camion, Doamne ferește, o nenorocește”, a spus localnicul.

Strada are limitare de tonaj

Un alt locuitor, Andrei Ciocan, a reclamat faptul că traficul greu se desfășoară pe o stradă unde există o limitare de tonaj.

„De 2 luni ne confruntăm cu problema asta constant. Strada are limitare de 8,5 tone. Mașinile vin și o distrug și nu se ia nicio măsură”, a declarat acesta.

Localnicii susțin că au fost făcute sesizări către autorități și că li s-ar fi transmis anterior că problema va fi analizată.

În urma reacțiilor oamenilor, aceștia au anunțat că intenționează să strângă semnături și să depună o petiție la Primăria Cisnădie.

Primăria: după exploatarea pietrei, drumul va fi reparat

Explicația transmisă acum de Primăria Cisnădie leagă traficul camioanelor de activitatea carierei de piatră.

Administrația locală susține că 2026 este ultimul an în care se exploatează piatră din carieră, iar după încetarea exploatării această activitate nu va mai genera traficul greu reclamat de locuitori.

Primăria spune, de asemenea, că drumul va fi reparat după încheierea exploatării.

Astfel, răspunsul administrației oferă un orizont pentru rezolvarea problemei infrastructurii, însă locuitorii reclamă că, până atunci, strada continuă să fie afectată de trecerea camioanelor, iar pietonii, inclusiv copiii, sunt expuși traficului greu.

Rămâne de văzut ce măsuri pot fi luate pentru perioada rămasă până la încetarea exploatării și dacă restricția de tonaj de pe strada Tineretului va fi respectată.

Localnicii cer în primul rând siguranță pentru pietoni și oprirea degradării drumului, în condițiile în care susțin că strada este deja într-o stare tot mai proastă.