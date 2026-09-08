Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, va începe o serie de consultări cu toate partidele politice reprezentate în Consiliul Local, în încercarea de a forma o majoritate stabilă și transparentă care să susțină continuarea proiectelor importante de investiții ale orașului.

Decizia vine în contextul politic actual de la nivel național și local, administrația din Cisnădie susținând că obiectivul principal este menținerea ritmului de dezvoltare și modernizare a orașului. Discuțiile cu reprezentanții partidelor urmează să aibă loc în perioada următoare.

Potrivit administrației locale, consultările sunt inițiate și din perspectiva principiului transparenței actelor și deciziilor administrative. Primarul urmărește identificarea unor puncte comune între formațiunile reprezentate în Consiliul Local, astfel încât proiectele aflate deja în derulare, dar și investițiile pregătite pentru perioada următoare, să poată beneficia de susținerea necesară.

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Mircea Orlățan: „Orașul Cisnădie nu își permite să piardă finanțări”

Primarul Mircea Orlățan afirmă că prioritatea sa este continuarea investițiilor fără întârzieri și evitarea situațiilor în care lipsa consensului politic ar putea afecta finanțările sau proiectele considerate importante pentru comunitate.

„În acest moment, prioritatea mea absolută este să mă asigur că proiectele de dezvoltare deja începute, precum și cele pe care le pregătim, merg înainte fără întârzieri. Orașul Cisnădie nu își permite să piardă finanțări sau să amâne investiții vitale din cauza lipsei de consens politic. De aceea doresc să găsesc cea mai bună cale pentru a armoniza punctele de vedere diferite ale partidelor din Consiliul Local, astfel încât să construim o majoritate rațională, transparentă, concentrată pe rezultate, pentru aceste proiecte strategice ale orașului. Sunt sigur că voi găsi deschidere pentru dialog la reprezentanții partidelor, în așa fel încât să găsim punctele care ne unesc și să le oferim cetățenilor un oraș mai bun, la finalul mandatului nostru”, a declarat Mircea Orlățan, primarul Orașului Cisnădie.

Consultările anunțate vor viza, astfel, constituirea unei majorități în Consiliul Local care să ofere stabilitatea necesară adoptării deciziilor privind proiectele strategice ale Cisnădiei.

Primarul își exprimă încrederea că reprezentanții formațiunilor politice vor răspunde invitației la dialog, accentul urmând să fie pus pe investițiile și proiectele de dezvoltare ale orașului.