Pe scurt: De la teste pe 260 de metri la kilometri întregi de asfalt: cum arată azi tronsonul cel mai avansat al viitoarei autostrăzi care va lega Sibiul de Făgăraș.

Primii kilometri de asfalt au fost așternuți pe autostrada Sibiu–Făgăraș, potrivit Adevărul.

Lucrările au ajuns la peste 40 la sută pe cel mai avansat dintre cele patru tronsoane ale viitoarei șosele de mare viteză, lungă de aproximativ 68 de kilometri, a cărei finalizare este estimată pentru anul 2028.

Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș a fost împărțită în patru tronsoane, care au intrat în șantier în perioada 2024–2025, toate fiind construite de aceeași companie, constructorul turc Makyol.

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Cele mai avansate lucrări sunt pe secțiunea 3, dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, în lungime de 17,61 kilometri. Tronsonul a intrat în șantier în decembrie 2024, iar lucrările ar putea fi finalizate în 2027. Potrivit estimărilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al proiectului ajunsese, la sfârșitul lunii iulie, la aproximativ 44 la sută.

În ultimele săptămâni, constructorii au început lucrările de asfaltare pe tronsonul 3. La sfârșitul lunii iulie a fost realizată mai întâi asfaltarea experimentală pe un sector de 260 de metri.

„Constructorul turc (Makyol) așterne asfalt pe primul sector experimental, în lungime de 260 m, pentru a testa comportamentul rețetei de mixturi asfaltice. Testele sunt necesare pentru stabilirea celei mai bune soluții a pachetului de mixturi care va fi așternut ulterior pe întreaga autostradă. Dacă rezultatele vor fi cele scontate, vineri se va continua asfaltarea propriu-zisă pe circa 1,5 km, pe sectoarele pe care terasamentele sunt deja pregătite”, a precizat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Ulterior, lucrările au avansat în zona Cârța – Arpașu de Jos, unde au fost așternute primele porțiuni mai lungi de asfalt ale viitoarei autostrăzi. Lucrările de asfaltare se desfășoară și în apropierea viitorului nod rutier de la Cârța, zonă în care se află una dintre organizările de șantier ale constructorului turc. Pe tronson se lucrează în paralel la terasamente, sisteme de scurgere a apelor pluviale, relocări de utilități și la numeroasele poduri de pe traseu.

Secțiunea va avea 34 de structuri, dintre care trei poduri în formă de arc, considerate de CNAIR lucrări de complexitate ridicată: podul peste afluentul Ghirloțelul Sec, cu o lungime de 164 de metri, podul peste pârâul Gârlățel, de 200 de metri, și podul peste DJ 107 Olteț–Drăguș și pârâul Drăguș, lung de 160 de metri.

Celelalte trei tronsoane sunt sub 40 la sută stadiu fizic

Pe celelalte trei tronsoane ale autostrăzii A13, stadiul fizic al lucrărilor nu depășise 40%, la sfârșitul lunii iulie. Tronsonul 1, Boița – Avrig (localitatea Mârșa), cu o lungime de aproximativ 14,25 kilometri, va lega noua autostradă de A1 Sibiu–Pitești și DN7, prin nodul rutier de la Boița. Stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 17–18 la sută.

Tronsonul 2, Avrig/Mârșa – Arpașu de Jos, are aproximativ 19,92 kilometri și ajunsese la un stadiu fizic de aproximativ 40 la sută.

Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – Făgăraș, are aproximativ 16,26 kilometri, la care se adaugă drumul de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 kilometri, iar stadiul fizic se apropia de 27 la sută.

Autostrada Sibiu–Făgăraș începe în zona localității Boița și continuă spre est, pe un traseu desfășurat în mare parte paralel cu DN1 și cu valea Oltului, pe la poalele versanților nordici ai Munților Făgăraș. Traseul trece prin apropierea localităților Boița, Avrig, Mârșa, Arpașu de Jos, Cârța, Victoria, Sâmbăta de Sus și Făgăraș. Noua șosea de mare viteză va avea șapte noduri rutiere: Boița, Avrig, Arpașu, Victoria, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș.

Cel mai complex dintre acestea este nodul rutier de la Boița, unde A13 Sibiu–Făgăraș va fi conectată atât la Autostrada A1 Sibiu–Pitești, cât și la DN7. Nodul va permite legătura dintre direcțiile Sibiu, Pitești și Făgăraș și va deveni unul dintre cele mai importante puncte de conexiune rutieră din sudul Transilvaniei.

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