Pe scurt: Pe un sector de doar 400 de metri se testează rețeta de asfalt care va fi turnată pe cea mai lungă secțiune a autostrăzii Sibiu–Pitești, în timp ce stadiul fizic al lucrărilor abia a ajuns la 18%.

Lucrările de asfaltare au început pe un tronson experimental al secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești (Cornetu–Tigveni), potrivit unui anunț al șefului CNAIR, citat de Economica.net.

Asocierea de constructori italieni și români Webuild – Tancrad așterne asfalt, în două straturi succesive, pe un sector de 400 de metri, între kilometrul 71 și kilometrul 71+400 al viitoarei autostrăzi.

Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfalt care va fi așternută ulterior pe întreaga secțiune 3 a autostrăzii, care are o lungime totală de 37,4 kilometri.

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La ora actuală, constructorii lucrează pe aproximativ 30% din șantier, în absența Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secțiuni. Lucrările în desfășurare vizează tunelul Poiana, 14 structuri — poduri și viaducte — și terasamentele necesare pentru viitoarea autostradă.

În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor pe această secțiune a ajuns la aproximativ 18%, potrivit datelor prezentate de conducerea CNAIR. Evoluția acestui șantier a fost urmărită și în un raport anterior despre mobilizarea de pe cel mai greu tronson al autostrăzii.

Contractul pentru secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.