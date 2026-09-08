Pe scurt: De la începutul lunii septembrie, orice magazin sau site care vinde produse trebuie să arate clar cum poate fi sesizat ANPC. Ce trebuie afișat exact și ce riscă cei care ignoră regula.

Magazinele, prestatorii de servicii și platformele de comerț online au obligații actualizate privind informarea clienților despre posibilitatea de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, potrivit adevarul.ro.

Noile cerințe au intrat în vigoare pe 4 septembrie 2026, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ANPC nr. 505/2026. Actul modifică regulile aplicabile încă din 2010 privind afișarea informațiilor destinate consumatorilor.

Concret, firmele trebuie să afișeze într-un loc ușor de observat numărul „Telefonul Consumatorilor” – 021 9551 –, adresa site-ului ANPC, precum și datele de contact ale comisariatului județean sau de sector competent pentru zona în care funcționează comerciantul.

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Informațiile trebuie să fie la vedere pentru clienți, fie lângă casa de marcat, fie lângă afișajul cu programul de funcționare. Regula se aplică în toate spațiile în care sunt vândute produse sau sunt prestate servicii.

Obligația îi vizează și pe operatorii din turism. Astfel, agențiile și alți comercianți care vând servicii turistice, pachete de vacanță sau bilete de avion trebuie să pună la dispoziția clienților aceleași date de contact ale autorității pentru protecția consumatorilor.

Regulile diferite pentru magazinele online și platformele de comerț electronic

Pentru magazinele online și platformele de comerț electronic, regula este diferită, dar la fel de clară: acestea trebuie să afișeze pe prima pagină a site-ului un link vizibil către pagina oficială a ANPC. Obligația de afișare a linkului către ANPC se aplică și site-urilor pe care se preiau comenzi online sau pe care sunt publicate anunțuri și reclame pentru produse ori servicii.

Pentru consumatori, măsura ar trebui să facă mai simplă identificarea instituției la care pot apela atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile.

Pentru comercianți, nerespectarea obligațiilor de informare a consumatorilor poate atrage verificări din partea autorității și eventuale sancțiuni, în funcție de situația constatată la fața locului.