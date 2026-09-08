Pe scurt: Patru ore de trafic blocat pe o stradă din Avrig: iată exact ce tronson e afectat și cum poți evita blocajele.

Primăria Orașului Avrig a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că accesul va fi restricționat temporar pe strada Cânepii miercuri, 9 septembrie 2026, în intervalul orar 08:00–12:00, potrivit Primăriei Avrig.

Restricția va viza tronsonul de stradă cuprins între Casa de Reglare și intersecția cu Strada Unirii, zonă prin care trece, de regulă, un trafic constant atât de autovehicule, cât și de pietoni din cartierul respectiv.

Instituția nu a precizat în comunicatul de pe rețelele sociale natura exactă a lucrărilor care impun această restricție de circulație, însă a transmis un avertisment clar șoferilor din zonă.

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„Pentru evitarea blocajelor și a disconfortului, vă rugăm să utilizați rute alternative”, se arată în anunțul Primăriei Avrig.

Autoritățile locale au mulțumit anticipat cetățenilor pentru înțelegere și pentru respectarea restricțiilor temporare de circulație, subliniind că măsura este limitată la intervalul orar menționat, respectiv patru ore, între dimineață și amiază.

Locuitorii din Avrig care au nevoie să tranziteze zona strada Cânepii în ziua respectivă sunt sfătuiți să își planifice din timp traseul, mai ales dacă traversează orașul dinspre sau către zona Casei de Reglare și Strada Unirii, pentru a evita eventualele întârzieri cauzate de restricționarea temporară a accesului pe acest tronson.