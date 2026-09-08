Pe scurt: Chemată la sala de criminalistică sub pretextul unor materiale de studiu, o elevă spune că discuția s-a transformat rapid într-una personală, iar profesorul ar fi sărutat-o și atins-o. E al doilea scandal de acest fel la aceeași școală în mai puțin de un an.

Un nou incident a fost semnalat la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, la aproximativ nouă luni după ce un ofițer al instituției a fost acuzat de tentativă de viol.

De această dată, o elevă a sesizat conducerea școlii cu privire la comportamentul unui profesor, reclamând că acesta i-ar fi făcut avansuri sexuale și gesturi nepotrivite, potrivit Adevărul.

În urma sesizării, conducerea școlii a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Procurorii au deschis un dosar penal și verifică circumstanțele în care s-ar fi produs faptele reclamate. Până la finalizarea anchetei, acuzațiile formulate de elevă nu reprezintă o dovadă a vinovăției cadrului didactic.

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Profesorul ar fi chemat-o pe elevă în sala de criminalistică

Incidentul ar fi avut loc joi, 20 august 2026, în incinta școlii. După încheierea cursurilor desfășurate în amfiteatrul unității, profesorul de drept penal i-ar fi trimis elevei un mesaj și ar fi chemat-o la sala de criminalistică sub pretextul că urma să îi înmâneze materiale de studiu.

Eleva s-ar fi prezentat la sala indicată. Potrivit relatării acesteia, profesorul ar fi început să discute despre partea profesională, însă conversația ar fi devenit rapid personală. Când tânăra l-ar fi întrebat de unde are numărul ei de telefon, profesorul ar fi întrebat-o dacă un alt elev al școlii, pe care aceasta îl menționase, este iubitul ei.

De asemenea, eleva susține că profesorul i-ar fi cerut să nu le povestească și colegilor despre întâlnirea respectivă, deși inițial îi spusese că materialele pe care urma să i le înmâneze erau destinate întregii clase.

Eleva afirmă că, în momentul în care i s-a adresat profesorului cu formula „Să trăiți!”, acesta ar fi prins-o pe la spate, ar fi atins-o în zona bustului și ar fi sărutat-o pe obraz. A doua zi, tânăra ar fi blocat numărul profesorului, după ce acesta ar fi continuat să îi trimită mesaje, și a sesizat conducerea școlii.

Compartimentul Relații Publice al instituției a transmis că, imediat după sesizarea conducerii, au fost luate măsurile prevăzute de procedurile legale. Cazul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina pentru stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi.

În paralel, la nivelul școlii a fost declanșată cercetarea disciplinară, iar profesorul a fost mutat într-un alt spațiu de lucru, pentru prevenirea unor situații care ar putea afecta climatul educațional.

„Aceste măsuri nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției persoanei vizate, aceasta urmând să fie stabilită exclusiv de autoritățile competente, în condițiile legii”, a precizat conducerea școlii.

Instituția susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind conduita personalului în raport cu elevii și că va continua să coopereze cu autoritățile judiciare.