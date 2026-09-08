Sibienii, chemați să-l ajute pe Codruț: absolventul Facultății de Științe Agricole are nevoie de 23.000 de euro pentru operație

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului din Sibiu s-a alăturat apelului umanitar pentru Codruț Iosipescu, cunoscut de apropiați drept Dutzu, un absolvent al specializării Montanologie.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani este tatăl a doi copii și are nevoie de o intervenție chirurgicală pentru înlocuirea valvei aortice.

Operația este programată pentru 22 septembrie 2026 și costă 25.000 de euro. Potrivit apelului transmis de Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului, până în prezent au fost strânși 2.000 de euro, astfel că mai sunt necesari 23.000 de euro.

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Facultatea face apel la comunitate pentru a-l ajuta pe Codruț

În urma unor investigații cardiologice, medicii au descoperit o afecțiune severă a valvei aortice, care necesită înlocuirea valvei printr-o intervenție chirurgicală.

Facultatea la care Codruț a studiat face acum apel la colegi, absolvenți, studenți și la toți cei care au posibilitatea să contribuie la strângerea sumei necesare.

„Orice sumă contează. O distribuire a acestui mesaj poate face diferența.”

Reprezentanții facultății subliniază că inclusiv un gest aparent mic poate contribui la atingerea obiectivului înainte de data programată pentru operație.

„Poate că un gest mic, ajuns la omul potrivit, poate însemna o șansă în plus pentru Codruț și pentru familia lui.”

Unde pot fi făcute donațiile

Cei care doresc să îl ajute pe Codruț Iosipescu pot dona în lei sau euro în conturile comunicate în cadrul apelului:

Titular cont: Codrut Iosipescu

Banca: ING

SWIFT/BIC: INGBROBU

IBAN EUR: RO57INGB0000999915961817

IBAN RON: RO57INGB0000999915961623