Sibianca Adela Vasilescu (14 ani) va reprezenta România la Campionatul European U18 de volei pe plajă de la Izmir, alături de Ana Rusu, componentă a UVT Timișoara.

Clubul Champions Sibiu va avea doi reprezentanți la Europeanul U 18 de beachvolley, programat în perioada 16–21 septembrie, la Izmir. Sibianca Adela Vasilescu (14 ani) va juca alături de Ana Rusu (UVT Timișoara), iar cei doi îl vor avea antrenor pe Mihai Bulbuc, tehnicianul de la Champions.

Perechea României se reunește la Sibiu pentru un stagiu de pregătire pe terenurile Eco Sports Dome, după care va pleca spre București și, de acolo, spre Turcia.

Sezon plin pentru Adela Vasilescu



La doar 14 ani, Adela Vasilescu va fi cea mai tânără concurentă a Campionatului European U18 de la Izmir. Adela a avut însă un an plin și a trecut de la Turnee Finale de sală și banderola de căpitan al naționalei U16 la podium balcanic pe nisip și calificarea la un European destinat sportivelor de până la 18 ani.

În luna mai, Adela a cucerit bronzul la Turneul Final U15 de volei în sală cu Champions Nawasol Sibiu și a fost desemnată MVP-ul competiției. A urmat un Turneu Final U 17 solid în tricoul Champions Sibiu.

Ee este, în același timp, căpitanul naționalei U16 de volei în sală a României, cu care a participat în această vară la Campionatul Balcanic. Pe nisip, alături de Natalia Cârstea, a devenit vicecampioană națională U16. Iar la nivel internațional a făcut pereche cu Ana Rusu, componentă a UVT Timișoara în beachvolley. Cele două au cucerit argintul la Campionatul Balcanic U18 și au obținut calificarea României pentru Europeanul din Turcia.



„A fost o perioadă foarte intensă, cu multe meciuri, și în sală, și pe nisip. Fiecare competiție m-a ajutat în alt fel. La Izmir știu că vom întâlni sportive mai mari și cu mai multă experiență, dar tocmai asta mă motivează. Este primul meu Campionat European și vreau să joc cu curaj, să învăț cât mai mult din fiecare meci și să mă bucur de faptul că reprezint România”, spune Adela Vasilescu.

Adela Vasilescu și Ana Rusu au demonstrat deja că pot funcționa împreună la nivel internațional. Argintul obținut la Campionatul Balcanic U18 le-a adus biletul pentru Izmir.

România va avea astfel o pereche interesantă: o dublă campioană națională și o sportivă de numai 14 ani, care vine după un sezon foarte bun atât în sală, cât și pe nisip.

Antrenorul Mihai Bulbuc: ”Fetele să joace cu curaj”

Antrenorul de la Champions, Mihai Bulbuc va participa pentru prima dată la un Campionat European de beachvolley.

Tehnicianul a fost anul trecut antrenor secund la Volei Alba Blaj și a făcut parte din staff-ul formației în parcursul său european. Acum, Bulbuc va avea în grijă perechea care reprezintă România la Europeanul U18.

„Pentru mine este primul Campionat European de beachvolley și îl privesc cu aceeași dorință de a învăța și de a performa pe care vreau să o transmit și fetelor. Am cunoscut competițiile europene alături de Volei Alba Blaj, dar aici vorbim despre un alt joc și alte responsabilități. Ana și Adela au demonstrat la Balcaniadă că pot forma o pereche competitivă. Acum avem câteva zile importante la Sibiu pentru a pregăti cât mai bine ceea ce urmează la Izmir”, spune Mihai Bulbuc.

Pentru antrenor, diferența de vârstă dintre Adela și adversarele sale va face experiența cu atât mai valoroasă.

„Vom întâlni adversare foarte bune, multe mai mature fizic și cu mai multă experiență pe nisip. Vrem ca fetele să joace cu curaj, să găsească soluții în momentele dificile și să plece de la Izmir mai bune decât au ajuns acolo. La această vârstă, astfel de turnee pot accelera enorm dezvoltarea unei sportive.”

Drum deschis de Draga Savu și Cătălina Vasilescu

Prezența la Izmir vine după o vară în care Champions Sibiu a avut echipe în competițiile U16, U18 și U20 și a început să-și ducă junioarele și către nivelul seniorilor. Natalia Cârstea și Adela Vasilescu au devenit vicecampioane naționale U16.

La U18, Draga Savu și Cătălina Vasilescu au câștigat etapa de la Sibiu, au ajuns neînvinse la Turneul Final și au încheiat competiția cu medalia de bronz.

Aceeași pereche a cucerit două medalii de argint în etapele U20 de la Sibiu și Blaj. Apoi,

Savu și Vasilescu au trecut de calificările International Open Oradea și au devenit prima pereche Champions ajunsă pe tabloul principal al unui turneu internațional de seniori, rezultat care a adus și primele puncte internaționale de beachvolley ale clubului.

Ulterior, cele două au terminat pe locul 7 la Cupa României de seniori.

Pentru Sabin Sopa, președintele ACS Champions Sibiu satisfacția este că rezultatele vin la toate categoriile de vârstă.

„Ne bucură medaliile, dar pentru noi contează foarte mult ce se întâmplă între ele. Am avut fete la U16, U18 și U20, sportive la loturile României, junioare care au intrat în competițiile de seniori, primele puncte internaționale ale clubului, iar acum ajungem și la Campionatul European. Începem să vedem un traseu complet pentru sportive și aceasta este direcția pe care vrem să o continuăm”, spune Sabin Sopa.











