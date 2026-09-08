Pe scurt:
Polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină pe strada Brateiului, dar verificările au scos la iveală o problemă mult mai gravă.
Un bărbat de 49 de ani, domiciliat în localitatea Axente Sever, a fost oprit pentru control în trafic de polițiștii rutieri din Mediaș, luni, 7 septembrie 2026, în jurul orei 16:15.
Bărbatul conducea o autoutilitară pe strada Brateiului din Mediaș atunci când a fost oprit de echipajul de poliție rutieră pentru o verificare de rutină.
În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. Ca urmare a constatării, oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pe numele bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul suspendat.
Cazul de la Mediaș vine la scurt timp după un alt incident similar legat de conducerea fără drept legal, petrecut tot în zonă, când un adolescent de 17 ani, a fost surprins conducând fără permis prin Mediaș.
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