Pe scurt: Polițiștii l-au oprit pentru un control de rutină pe strada Brateiului, dar verificările au scos la iveală o problemă mult mai gravă.

Un bărbat de 49 de ani, domiciliat în localitatea Axente Sever, a fost oprit pentru control în trafic de polițiștii rutieri din Mediaș, luni, 7 septembrie 2026, în jurul orei 16:15.

Bărbatul conducea o autoutilitară pe strada Brateiului din Mediaș atunci când a fost oprit de echipajul de poliție rutieră pentru o verificare de rutină.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. Ca urmare a constatării, oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pe numele bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul suspendat.

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Cazul de la Mediaș vine la scurt timp după un alt incident similar legat de conducerea fără drept legal, petrecut tot în zonă, când un adolescent de 17 ani, a fost surprins conducând fără permis prin Mediaș.