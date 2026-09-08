Pe scurt: Lapte, mere și pâine gratuite pentru elevii din Sibiu: iată cine sunt furnizorii și ce spun peste 9.600 de părinți, elevi și profesori consultați de CJ Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu continuă, și în anul școlar 2026–2027, implementarea „Programului pentru școli al României”, prin care elevii din unitățile de învățământ din județ primesc produse lactate, mere și produse de panificație.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Sibiu, distribuția produselor se realizează în baza acordurilor-cadru încheiate în anul 2025 și în conformitate cu legislația în vigoare privind programul național.

Instituția a încheiat trei contracte pentru distribuția de produse alimentare către școli, în valoare totală de peste 15,3 milioane de lei. Pentru produsele lactate a fost semnat un contract de 8 milioane de lei cu S.C. Simultan S.R.L., pentru mere un contract de 2,2 milioane de lei cu S.C. Prioritar Impex S.R.L., iar pentru produsele de panificație un contract de 5,1 milioane de lei cu Asocierea S.C. Isis-Pan S.R.L. & S.C. Biscotto S.R.L.

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Peste 9.600 de opinii de la elevi, părinți și profesori

Pentru Consiliul Județean Sibiu, continuarea programului nu înseamnă doar asigurarea distribuției produselor, ci și urmărirea calității acestora și a modului în care programul răspunde nevoilor copiilor și familiilor. În acest sens, în perioada martie–aprilie 2026, instituția a organizat o consultare publică prin intermediul a trei chestionare distincte, adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice.

La consultare au participat 9.622 de persoane, dintre care 3.681 de elevi din clasele I–IV și V–VIII, 5.578 de părinți și tutori legali, respectiv 363 de cadre didactice din mediul urban și rural.

Un ghid practic pentru distribuția produselor în școli

Unul dintre rezultatele concrete ale consultării este Ghidul practic de implementare a Programului pentru școli, elaborat de Consiliul Județean Sibiu împreună cu reprezentanții părinților și ai instituțiilor implicate în derularea programului. Documentul a fost transmis tuturor unităților de învățământ din județ și are rolul de a sprijini școlile în organizarea distribuției produselor, pentru o desfășurare cât mai simplă și eficientă a programului.

Măsura vine în contextul mai multor decizii recente ale Consiliului Județean Sibiu care vizează sprijinirea elevilor din județ, instituția majorând recent și sprijinul pentru naveta elevilor.